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Satyricon - Age Of Nero (8719262041073) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Satyricon - Age Of Nero (8719262041073) виниловая пластинка

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Satyricon - Age Of Nero (8719262041073) виниловая пластинка - фото 1
Satyricon - Age Of Nero (8719262041073) виниловая пластинка - фото 2
Satyricon - Age Of Nero (8719262041073) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Satyricon
Альбом (сингл)
Age Of Nero
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Satyricon - Age Of Nero (8719262041073) виниловая пластинка - фото 1
  • Satyricon - Age Of Nero (8719262041073) виниловая пластинка - фото 2
  • Satyricon - Age Of Nero (8719262041073) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717366
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Satyricon - Age Of Nero (8719262041073) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262041073]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Satyricon
Альбом (сингл)
Age Of Nero
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Commando, The Wolfpack, Black Crow On A Tombstone, Die By My Hand, My Skin Is Cold, The Sign Of The Trident, Last Man Standing, Den Siste
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Satyricon - Age Of Nero (8719262041073) виниловая пластинка

«The Age of Nero» выпущенный в ноябре 2008 года на лейбле Roadrunner Records — седьмой студийный альбом блэк-метал группы Satyricon . Большая часть альбома была написана в лесной хижине при участии Снорре Руха ( Thorns ). Часть записи проходила в студии Sound City Studios в Ван-Найсе, Калифорния. В этой студии также записывались такие группы, как Metallica и Nirvana. В поддержку альбома The Age of Nero группа провела полноценный европейский тур в ноябре-декабре 2008 года. Альбом включает синглы « Black Crow on a Tombstone » и « My Skin Is Cold » (также выпущенный в виде мини-альбома с пятью треками до выхода альбома). Альбом доступен на чёрном виниле в разворотном конверте с вкладышем.

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262041073]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Satyricon
Альбом (сингл)
Age Of Nero
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Commando, The Wolfpack, Black Crow On A Tombstone, Die By My Hand, My Skin Is Cold, The Sign Of The Trident, Last Man Standing, Den Siste
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
«The Age of Nero» выпущенный в ноябре 2008 года на лейбле Roadrunner Records — седьмой студийный альбом блэк-метал группы Satyricon . Большая часть альбома была написана в лесной хижине при участии Снорре Руха ( Thorns ). Часть записи проходила в студии Sound City Studios в Ван-Найсе, Калифорния. В этой студии также записывались такие группы, как Metallica и Nirvana. В поддержку альбома The Age of Nero группа провела полноценный европейский тур в ноябре-декабре 2008 года. Альбом включает синглы « Black Crow on a Tombstone » и « My Skin Is Cold » (также выпущенный в виде мини-альбома с пятью треками до выхода альбома). Альбом доступен на чёрном виниле в разворотном конверте с вкладышем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Satyricon - Age Of Nero (8719262041073) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3560 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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