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Rockets - On The Road Again (0076119010131) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Rockets - On The Road Again (0076119010131) виниловая пластинка

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Rockets - On The Road Again (0076119010131) виниловая пластинка - фото 1
Rockets - On The Road Again (0076119010131) виниловая пластинка - фото 2
Rockets - On The Road Again (0076119010131) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Rockets
Альбом (сингл)
ON THE ROAD AGAIN
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rockets - On The Road Again (0076119010131) виниловая пластинка - фото 1
  • Rockets - On The Road Again (0076119010131) виниловая пластинка - фото 2
  • Rockets - On The Road Again (0076119010131) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717350
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Rockets - On The Road Again (0076119010131) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intermezzo
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Intermezzo
Barcode
[0076119010131]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Rockets
Альбом (сингл)
ON THE ROAD AGAIN
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
On The Road Again, Cosmic Race, Venus Rapsody, Space Rock, Astrolights, Electro-Voice, Sci Fi Boogie
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rockets - On The Road Again (0076119010131) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: On The Road Again, Cosmic Race, Venus Rapsody, Space Rock, Astrolights, Electro-Voice, Sci Fi Boogie

Отзывы о товаре Rockets - On The Road Again (0076119010131) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Intermezzo
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Intermezzo
Barcode
[0076119010131]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Rockets
Альбом (сингл)
ON THE ROAD AGAIN
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
On The Road Again, Cosmic Race, Venus Rapsody, Space Rock, Astrolights, Electro-Voice, Sci Fi Boogie
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: On The Road Again, Cosmic Race, Venus Rapsody, Space Rock, Astrolights, Electro-Voice, Sci Fi Boogie
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rockets - On The Road Again (0076119010131) виниловая пластинка - купить по цене 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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