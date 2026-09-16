Hot Chip - Joy In Repetition (0887828055814) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Hot Chip - Joy In Repetition (0887828055814) виниловая пластинка
«Joy In Repetition» — первая в истории антология лучших работ британской синти-поп-группы Hot Chip. Она охватывает творчество группы, начиная с их знакового дебютного альбома «The Warning», и прослеживает их творческую эволюцию вплоть до наших дней. В сборник вошли хлесткие хиты разных лет: «Ready For The Floor», «I Feel Better» и «Flutes», и это лишь некоторые из них. Кроме того, в сборник вошла новая композиция «Devotion», в которой группа предстаёт в полном составе, сочетая поп-хуки с уникальным танцевальным стилем. «Joy In Repetition» подчёркивает постоянство их звёздной карьеры и закрепляет за ними статус одной из самых значимых британских групп за последние два десятилетия. Обложка альбома разработана легендарным британским поп-художником сэром Питером Блейком, создателем культового оформления альбома «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band» и изображает маленькую обезьянку с миниатюрными тарелками (небольшая отсылка к «Over and Over»).
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