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Lynyrd Skynyrd - Street Survivors (0600753550199) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lynyrd Skynyrd - Street Survivors (0600753550199) виниловая пластинка

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Lynyrd Skynyrd - Street Survivors (0600753550199) виниловая пластинка - фото 1
Lynyrd Skynyrd - Street Survivors (0600753550199) виниловая пластинка - фото 2
Lynyrd Skynyrd - Street Survivors (0600753550199) виниловая пластинка - фото 3
Lynyrd Skynyrd - Street Survivors (0600753550199) виниловая пластинка - фото 4
Lynyrd Skynyrd - Street Survivors (0600753550199) виниловая пластинка - фото 5
Lynyrd Skynyrd - Street Survivors (0600753550199) виниловая пластинка - фото 6
Lynyrd Skynyrd - Street Survivors (0600753550199) виниловая пластинка - фото 7
Lynyrd Skynyrd - Street Survivors (0600753550199) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Lynyrd Skynyrd
Альбом (сингл)
Street Survivors
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lynyrd Skynyrd - Street Survivors (0600753550199) виниловая пластинка - фото 1
  • Lynyrd Skynyrd - Street Survivors (0600753550199) виниловая пластинка - фото 2
  • Lynyrd Skynyrd - Street Survivors (0600753550199) виниловая пластинка - фото 3
  • Lynyrd Skynyrd - Street Survivors (0600753550199) виниловая пластинка - фото 4
  • Lynyrd Skynyrd - Street Survivors (0600753550199) виниловая пластинка - фото 5
  • Lynyrd Skynyrd - Street Survivors (0600753550199) виниловая пластинка - фото 6
  • Lynyrd Skynyrd - Street Survivors (0600753550199) виниловая пластинка - фото 7
  • Lynyrd Skynyrd - Street Survivors (0600753550199) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717329
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Lynyrd Skynyrd - Street Survivors (0600753550199) виниловая пластинка
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0600753550199]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Lynyrd Skynyrd
Альбом (сингл)
Street Survivors
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
What's Your Name, That Smell, One More Time, I Know A Little, You Got That Right, I Never Dreamed, Honky Tonk Night Time Man, Ain't No Good Life
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lynyrd Skynyrd - Street Survivors (0600753550199) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: What's Your Name, That Smell, One More Time, I Know A Little, You Got That Right, I Never Dreamed, Honky Tonk Night Time Man, Ain't No Good Life

Отзывы о товаре Lynyrd Skynyrd - Street Survivors (0600753550199) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0600753550199]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Lynyrd Skynyrd
Альбом (сингл)
Street Survivors
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
What's Your Name, That Smell, One More Time, I Know A Little, You Got That Right, I Never Dreamed, Honky Tonk Night Time Man, Ain't No Good Life
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: What's Your Name, That Smell, One More Time, I Know A Little, You Got That Right, I Never Dreamed, Honky Tonk Night Time Man, Ain't No Good Life
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lynyrd Skynyrd - Street Survivors (0600753550199) виниловая пластинка - стоимость товара 3320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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