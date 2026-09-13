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Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro (BHR089REU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro (BHR089REU)

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Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro (BHR089REU) - фото 1
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro (BHR089REU) - фото 2
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro (BHR089REU) - фото 3
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro (BHR089REU) - фото 4
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro (BHR089REU) - фото 5
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro (BHR089REU) - фото 6
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro (BHR089REU) - фото 7
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro (BHR089REU) - фото 8
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro (BHR089REU) - фото 9
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro (BHR089REU) - фото 10
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro (BHR089REU) - фото 11
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro (BHR089REU) - фото 12
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro (BHR089REU) - фото 13
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro (BHR089REU) - фото 14
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro (BHR089REU) - фото 15
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro (BHR089REU) - фото 16
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro (BHR089REU) - фото 17
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro (BHR089REU) - фото 18
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro (BHR089REU) - фото 19
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro (BHR089REU) - фото 20
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro (BHR089REU) - фото 21
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro (BHR089REU) - фото 22
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro (BHR089REU) - фото 23
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro (BHR089REU) - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность всасывания
15000 Па
Емкость пылесборника
0.4 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home
Продолжительность автономной уборки, мин
180
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro (BHR089REU) - фото 1
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro (BHR089REU) - фото 2
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro (BHR089REU) - фото 3
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro (BHR089REU) - фото 4
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro (BHR089REU) - фото 5
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro (BHR089REU) - фото 6
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro (BHR089REU) - фото 7
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro (BHR089REU) - фото 8
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro (BHR089REU) - фото 9
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro (BHR089REU) - фото 10
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro (BHR089REU) - фото 11
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro (BHR089REU) - фото 12
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro (BHR089REU) - фото 13
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro (BHR089REU) - фото 14
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro (BHR089REU) - фото 15
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro (BHR089REU) - фото 16
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro (BHR089REU) - фото 17
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro (BHR089REU) - фото 18
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro (BHR089REU) - фото 19
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro (BHR089REU) - фото 20
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro (BHR089REU) - фото 21
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro (BHR089REU) - фото 22
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro (BHR089REU) - фото 23
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro (BHR089REU) - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717122
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Мощность всасывания
15000 Па
Емкость пылесборника
0.4 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Уровень шума, дБ
65
Комплектация
Робот-пылесос, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home
Голосовой помощник
Alexa, Google Ассистент
Станция самоочистки
нет
Объем пылесборника станции, мл
0
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Потребляемая мощность, Вт
160
Продолжительность автономной уборки, мин
180
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
180
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
122
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х38х14
Вес, кг.
6

Описание товара Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro (BHR089REU)

Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40Pro это современное устройство, которое поможет вам поддерживать чистоту и уют в доме. Благодаря передовой системе навигации, он эффективно планирует свои маршруты, обеспечивая тщательную уборку каждой комнаты. Мощный двигатель с усиленной силой всасывания гарантирует высокое качество уборки даже в труднодоступных местах. Емкость батареи позволяет пылесосу работать без перерывов на подзарядку, что делает его удобным для использования в больших домах или квартирах. Управлять устройством можно дистанционно через фирменное мобильное приложение, что добавляет удобства и контроля в повседневную жизнь. Преимущества: Высокоточная навигация Система лазерной навигации LDS обеспечивает высокую точность и скорость оценки обстановки, что позволяет проводить тщательную уборку без пропущенных участков. Благодаря панорамному обзору на 360 градусов, она точно определяет расположение предметов, создавая детализированную карту вашего дома в приложении Xiaomi Home. Интеллектуальное планирование маршрута оптимизирует процесс уборки, экономя ваше время и силы, что делает уборку не только эффективной, но и комфортной. Мощное всасывание Современный мощный двигатель пылесоса обеспечивает высокую мощность всасывания до 15000 Па, что позволяет эффективно удалять с пола разнообразные виды загрязнений, включая мусор, пыль, шерсть животных, крошки и рассыпавшуюся крупу. Устройство оснащено четырьмя режимами с различной силой всасывания, что позволяет адаптировать пылесос к любым типам поверхностей и поддерживать идеальную чистоту в доме. Многоуровневая технология против спутывания волос Боковая и основная щетка выполненная в форме буквы V и имеющая гребенчатую структуру, работают в идеальной синхронизации, что позволяет эффективно предотвращать запутывание волос.

Отзывы о товаре Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro (BHR089REU)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Мощность всасывания
15000 Па
Емкость пылесборника
0.4 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Уровень шума, дБ
65
Комплектация
Робот-пылесос, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home
Голосовой помощник
Alexa, Google Ассистент
Станция самоочистки
нет
Развернуть
Объем пылесборника станции, мл
0
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Потребляемая мощность, Вт
160
Продолжительность автономной уборки, мин
180
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
180
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
122
Страна производитель
Китай
Описание
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40Pro это современное устройство, которое поможет вам поддерживать чистоту и уют в доме. Благодаря передовой системе навигации, он эффективно планирует свои маршруты, обеспечивая тщательную уборку каждой комнаты. Мощный двигатель с усиленной силой всасывания гарантирует высокое качество уборки даже в труднодоступных местах. Емкость батареи позволяет пылесосу работать без перерывов на подзарядку, что делает его удобным для использования в больших домах или квартирах. Управлять устройством можно дистанционно через фирменное мобильное приложение, что добавляет удобства и контроля в повседневную жизнь. Преимущества: Высокоточная навигация Система лазерной навигации LDS обеспечивает высокую точность и скорость оценки обстановки, что позволяет проводить тщательную уборку без пропущенных участков. Благодаря панорамному обзору на 360 градусов, она точно определяет расположение предметов, создавая детализированную карту вашего дома в приложении Xiaomi Home. Интеллектуальное планирование маршрута оптимизирует процесс уборки, экономя ваше время и силы, что делает уборку не только эффективной, но и комфортной. Мощное всасывание Современный мощный двигатель пылесоса обеспечивает высокую мощность всасывания до 15000 Па, что позволяет эффективно удалять с пола разнообразные виды загрязнений, включая мусор, пыль, шерсть животных, крошки и рассыпавшуюся крупу. Устройство оснащено четырьмя режимами с различной силой всасывания, что позволяет адаптировать пылесос к любым типам поверхностей и поддерживать идеальную чистоту в доме. Многоуровневая технология против спутывания волос Боковая и основная щетка выполненная в форме буквы V и имеющая гребенчатую структуру, работают в идеальной синхронизации, что позволяет эффективно предотвращать запутывание волос.
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Отзывы


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