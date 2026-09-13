Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro (BHR089REU)
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Характеристики
Описание товара Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro (BHR089REU)
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S40Pro это современное устройство, которое поможет вам поддерживать чистоту и уют в доме. Благодаря передовой системе навигации, он эффективно планирует свои маршруты, обеспечивая тщательную уборку каждой комнаты. Мощный двигатель с усиленной силой всасывания гарантирует высокое качество уборки даже в труднодоступных местах. Емкость батареи позволяет пылесосу работать без перерывов на подзарядку, что делает его удобным для использования в больших домах или квартирах. Управлять устройством можно дистанционно через фирменное мобильное приложение, что добавляет удобства и контроля в повседневную жизнь. Преимущества: Высокоточная навигация Система лазерной навигации LDS обеспечивает высокую точность и скорость оценки обстановки, что позволяет проводить тщательную уборку без пропущенных участков. Благодаря панорамному обзору на 360 градусов, она точно определяет расположение предметов, создавая детализированную карту вашего дома в приложении Xiaomi Home. Интеллектуальное планирование маршрута оптимизирует процесс уборки, экономя ваше время и силы, что делает уборку не только эффективной, но и комфортной. Мощное всасывание Современный мощный двигатель пылесоса обеспечивает высокую мощность всасывания до 15000 Па, что позволяет эффективно удалять с пола разнообразные виды загрязнений, включая мусор, пыль, шерсть животных, крошки и рассыпавшуюся крупу. Устройство оснащено четырьмя режимами с различной силой всасывания, что позволяет адаптировать пылесос к любым типам поверхностей и поддерживать идеальную чистоту в доме. Многоуровневая технология против спутывания волос Боковая и основная щетка выполненная в форме буквы V и имеющая гребенчатую структуру, работают в идеальной синхронизации, что позволяет эффективно предотвращать запутывание волос.
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Теги товара: с влажной уборкой, моющий со станцией самоочистки, для сухой уборки
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