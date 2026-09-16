Top.Mail.Ru
Ария - Ballads (4680068806439) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ария - Ballads (4680068806439) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ария - Ballads (4680068806439) виниловая пластинка - фото 1
Ария - Ballads (4680068806439) виниловая пластинка - фото 2
Ария - Ballads (4680068806439) виниловая пластинка - фото 3
Ария - Ballads (4680068806439) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
Ballads
Жанр
Русский Heavy Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ария - Ballads (4680068806439) виниловая пластинка - фото 1
  • Ария - Ballads (4680068806439) виниловая пластинка - фото 2
  • Ария - Ballads (4680068806439) виниловая пластинка - фото 3
  • Ария - Ballads (4680068806439) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717011
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ария - Ballads (4680068806439) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806439]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
Ballads
Жанр
Русский Heavy Metal
Трек-лист
Мечты, Без Тебя, Всё, Что Было, Ангельская Пыль, Возьми Моё Сердце, Закат, Потерянный Рай, Осколок Льда, Штиль, Там Высоко, Свет Былой Любви, Поле Битвы, Реквием, Точка Невозврата, Пусть Будет Так.
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ария - Ballads (4680068806439) виниловая пластинка

"Ballads" - сборник баллад советского и российского коллектива Ария, выпущенный в 2022 году. В релиз вошли 15 баллад, подготовленных к новогоднему шоу "Рок, лед и Новый год", которое будет представлено на сцене клуба "Известия Hall" 30 декабря. Здесь такие известные лирические песни группы Ария, как "Потерянный рай", "Осколок льда", "Там высоко", "Возьми мое сердце", "Свет былой любви" и др. Впервые на виниле! Переиздание 2025 года на двойном черном виниле. Ария - советская и российская рок-группа, играющая в стиле хеви-метал. Одна из самых успешных российских рок-групп, при этом - это одна из немногих российских метал-групп, достигших серьёзного коммерческого и творческого успехов и популярности за пределами поклонников хэви-метала. Лауреат премии Fuzz 2007 года как лучшая live-группа.



Теги товара: Ария

Отзывы о товаре Ария - Ballads (4680068806439) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806439]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
Ballads
Жанр
Русский Heavy Metal
Трек-лист
Мечты, Без Тебя, Всё, Что Было, Ангельская Пыль, Возьми Моё Сердце, Закат, Потерянный Рай, Осколок Льда, Штиль, Там Высоко, Свет Былой Любви, Поле Битвы, Реквием, Точка Невозврата, Пусть Будет Так.
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Россия
Описание
"Ballads" - сборник баллад советского и российского коллектива Ария, выпущенный в 2022 году. В релиз вошли 15 баллад, подготовленных к новогоднему шоу "Рок, лед и Новый год", которое будет представлено на сцене клуба "Известия Hall" 30 декабря. Здесь такие известные лирические песни группы Ария, как "Потерянный рай", "Осколок льда", "Там высоко", "Возьми мое сердце", "Свет былой любви" и др. Впервые на виниле! Переиздание 2025 года на двойном черном виниле. Ария - советская и российская рок-группа, играющая в стиле хеви-метал. Одна из самых успешных российских рок-групп, при этом - это одна из немногих российских метал-групп, достигших серьёзного коммерческого и творческого успехов и популярности за пределами поклонников хэви-метала. Лауреат премии Fuzz 2007 года как лучшая live-группа.


Теги товара: Ария
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ария - Ballads (4680068806439) виниловая пластинка - по цене 4400 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...