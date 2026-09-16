Ария - Ballads (4680068806439) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ария - Ballads (4680068806439) виниловая пластинка
"Ballads" - сборник баллад советского и российского коллектива Ария, выпущенный в 2022 году. В релиз вошли 15 баллад, подготовленных к новогоднему шоу "Рок, лед и Новый год", которое будет представлено на сцене клуба "Известия Hall" 30 декабря. Здесь такие известные лирические песни группы Ария, как "Потерянный рай", "Осколок льда", "Там высоко", "Возьми мое сердце", "Свет былой любви" и др. Впервые на виниле! Переиздание 2025 года на двойном черном виниле. Ария - советская и российская рок-группа, играющая в стиле хеви-метал. Одна из самых успешных российских рок-групп, при этом - это одна из немногих российских метал-групп, достигших серьёзного коммерческого и творческого успехов и популярности за пределами поклонников хэви-метала. Лауреат премии Fuzz 2007 года как лучшая live-группа.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Ария
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Ария
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