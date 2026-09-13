Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7000WH 1000Вт белый/серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Цвет
белый
Количество скоростей / режимов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716855
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Цвет
белый
Количество скоростей / режимов
1
Функции и особенности
плавное изменение скорости, регулировка скорости вращения, режим Турбо
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х20х11
Вес, кг.
1.24
Описание товара Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7000WH 1000Вт белый/серебристый
Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7000WH 1000Вт белый/серебристый
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Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Цвет
белый
Количество скоростей / режимов
1
Функции и особенности
плавное изменение скорости, регулировка скорости вращения, режим Турбо
Страна производитель
Китай
Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7000WH 1000Вт белый/серебристый
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, 800 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: мощные, 1000 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, 800 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: мощные, 1000 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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