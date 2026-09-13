Top.Mail.Ru
Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI - фото 1
Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI - фото 2
Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI - фото 3
Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI - фото 4
Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI - фото 5
Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI - фото 6
Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI - фото 7
Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI - фото 8
Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI - фото 9
Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI - фото 10
Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI - фото 11
Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI - фото 12
Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI - фото 13
Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI - фото 14
Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI - фото 15
Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI - фото 16
Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI - фото 17
Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI - фото 18
Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI - фото 19
Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI - фото 20
Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI - фото 21
Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI - фото 22
Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI - фото 23
Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI - фото 24
Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI - фото 1
  • Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI - фото 2
  • Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI - фото 3
  • Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI - фото 4
  • Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI - фото 5
  • Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI - фото 6
  • Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI - фото 7
  • Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI - фото 8
  • Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI - фото 9
  • Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI - фото 10
  • Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI - фото 11
  • Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI - фото 12
  • Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI - фото 13
  • Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI - фото 14
  • Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI - фото 15
  • Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI - фото 16
  • Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI - фото 17
  • Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI - фото 18
  • Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI - фото 19
  • Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI - фото 20
  • Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI - фото 21
  • Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI - фото 22
  • Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI - фото 23
  • Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI - фото 24
  • Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716753
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Наличие интерфейсов
3 x USB 3.2 Gen1, 3 x USB 3.2 Gen2, 2 x USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х7
Вес, кг.
1.72

Описание товара Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI представляет собой сбалансированное решение для сборки современного игрового или рабочего ПК на платформе AMD AM5. Она идеально подходит геймерам, которые планируют использовать процессоры AMD Ryzen 5 или Ryzen 7 серий 7000 и 8000 для комфортной игры в новейшие проекты, а также создателям контента для задач видеомонтажа и стриминга без экстремальных нагрузок. Эта плата станет надежной основой для производительной системы, ориентированной на долгосрочное использование с актуальными комплектующими.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Основой платы служит новейший чипсет AMD B850, который является развитием популярной серии B650 и предлагает современный набор функций для массового сегмента. Установленный сокет AM5 обеспечивает совместимость с актуальными и будущими поколениями процессоров AMD Ryzen, делая платформу перспективной для апгрейда. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет собирать систему как в стандартных корпусах ATX, так и в более компактных mATX, что дает гибкость в выборе корпуса без существенных компромиссов в функциональности.

Память и расширение

Плата рассчитана на работу исключительно с оперативной памятью стандарта DDR5, что обеспечивает высокую пропускную способность, необходимую для современных процессоров и приложений. Четыре слота DIMM поддерживают двухканальный режим работы и позволяют установить до 192 ГБ памяти с возможностью разгона до высоких частот с использованием профилей AMD EXPO. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для высокоскоростных накопителей имеется несколько слотов M.2, включая один с поддержкой новейшего интерфейса PCIe 5.0, что гарантирует молниеносную загрузку системы и игр.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на MSI B850M GAMING PLUS WIFI спроектирована с запасом прочности для стабильной работы даже с восьмиядерными процессорами Ryzen 7. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от силовых элементов, предотвращая перегрев и троттлинг под продолжительной нагрузкой в играх или при рендеринге. Для подключения дополнительного питания CPU используется надежная конфигурация разъёмов, обеспечивающая достаточную мощность для стабильной работы процессора в штатном режиме и при активации технологий автоматического буста.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен исчерпывающий набор портов для подключения периферии, включая быстрые USB 3.2 Gen 2 Type-A и Type-C для внешних накопителей и других устройств. За сетевые возможности отвечает скоростной 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер, а встроенный модуль Wi-Fi 6E и Bluetooth обеспечивают стабильное беспроводное соединение с низкой задержкой. Качественный звук гарантирует современный аудиокодек с технологией Audio Boost, а для любителей кастомизации предусмотрены разъемы Mystic Light для управления RGB-подсветкой компонентов системы.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы планируете использовать процессор с сокетом AM5 (серии Ryzen 7000 или новее) и оперативную память стандарта DDR5, так как DDR4 с данной платой несовместима. Форм-фактор Micro-ATX отлично подходит для большинства корпусов, за исключением самых маленьких Mini-ITX моделей. Хотя плата не предназначена для экстремального разгона, её система питания и охлаждение VRM полностью готовы к длительной работе мощных процессоров на заводских частотах, а для поддержки самых новых моделей CPU может потребоваться обновление BIOS, которое легко выполнить с помощью функции BIOS Flashback.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Развернуть
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Наличие интерфейсов
3 x USB 3.2 Gen1, 3 x USB 3.2 Gen2, 2 x USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI представляет собой сбалансированное решение для сборки современного игрового или рабочего ПК на платформе AMD AM5. Она идеально подходит геймерам, которые планируют использовать процессоры AMD Ryzen 5 или Ryzen 7 серий 7000 и 8000 для комфортной игры в новейшие проекты, а также создателям контента для задач видеомонтажа и стриминга без экстремальных нагрузок. Эта плата станет надежной основой для производительной системы, ориентированной на долгосрочное использование с актуальными комплектующими.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Основой платы служит новейший чипсет AMD B850, который является развитием популярной серии B650 и предлагает современный набор функций для массового сегмента. Установленный сокет AM5 обеспечивает совместимость с актуальными и будущими поколениями процессоров AMD Ryzen, делая платформу перспективной для апгрейда. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет собирать систему как в стандартных корпусах ATX, так и в более компактных mATX, что дает гибкость в выборе корпуса без существенных компромиссов в функциональности.

Память и расширение

Плата рассчитана на работу исключительно с оперативной памятью стандарта DDR5, что обеспечивает высокую пропускную способность, необходимую для современных процессоров и приложений. Четыре слота DIMM поддерживают двухканальный режим работы и позволяют установить до 192 ГБ памяти с возможностью разгона до высоких частот с использованием профилей AMD EXPO. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для высокоскоростных накопителей имеется несколько слотов M.2, включая один с поддержкой новейшего интерфейса PCIe 5.0, что гарантирует молниеносную загрузку системы и игр.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на MSI B850M GAMING PLUS WIFI спроектирована с запасом прочности для стабильной работы даже с восьмиядерными процессорами Ryzen 7. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от силовых элементов, предотвращая перегрев и троттлинг под продолжительной нагрузкой в играх или при рендеринге. Для подключения дополнительного питания CPU используется надежная конфигурация разъёмов, обеспечивающая достаточную мощность для стабильной работы процессора в штатном режиме и при активации технологий автоматического буста.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен исчерпывающий набор портов для подключения периферии, включая быстрые USB 3.2 Gen 2 Type-A и Type-C для внешних накопителей и других устройств. За сетевые возможности отвечает скоростной 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер, а встроенный модуль Wi-Fi 6E и Bluetooth обеспечивают стабильное беспроводное соединение с низкой задержкой. Качественный звук гарантирует современный аудиокодек с технологией Audio Boost, а для любителей кастомизации предусмотрены разъемы Mystic Light для управления RGB-подсветкой компонентов системы.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы планируете использовать процессор с сокетом AM5 (серии Ryzen 7000 или новее) и оперативную память стандарта DDR5, так как DDR4 с данной платой несовместима. Форм-фактор Micro-ATX отлично подходит для большинства корпусов, за исключением самых маленьких Mini-ITX моделей. Хотя плата не предназначена для экстремального разгона, её система питания и охлаждение VRM полностью готовы к длительной работе мощных процессоров на заводских частотах, а для поддержки самых новых моделей CPU может потребоваться обновление BIOS, которое легко выполнить с помощью функции BIOS Flashback.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...