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Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD X870E
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716732
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Описание товара Материнская плата Gigabyte X870E AORUS PRO ICE
AMD Socket AM5: Supports AMD Ryzen™ 9000 / 8000 / 7000 Series Processors
Digital twin 16+2+2 phases VRM solution
Подсистема памяти DDR5 (2-канальный режим работы): 4*DIMMs with AMD EXPO™ Memory Module Support
WIFI EZ-Plug: Quick and easy design for Wi-Fi antenna installation
Фиксаторы EZ-Plus: Оперативная инсталляция PCIe плат расширения и M.2-устройств без применения специального инструмента
Фиксаторы EZ-Latch Click: Фирменный радиатор M.2 (установка без применения инструмента)
Подключение сенсорной панели: Видеопорт для легкой настройки панели на корпусе
Дружественный пользовательский интерфейс оболочки BIOS Setup : Multi-Theme, AIO Fan Control, and Q-Flash Plus Auto Scan in BIOS and SW
New AORUS Power Center in HWinfo for real-time monitoring on CPU power phases
Ultra-Fast Storage: 4*M.2 slots, including 3* PCIe 5.0 x4
Высокоэффективное охлаждение: VRM Thermal Armor Advanced & M.2 Thermal Guard L
Fast Networking: 5GbE LAN & Wi-Fi 7 with directional Ultra-high gain antenna
Расширенные коммуникационные возможности: Dual USB4 Type-C with DP-Alt, HDMI
Reliable Audio: Realtek ALC1220 HD Audio & Audiophile Grade Capacitors
Экранированный разъем PCIe x16 : Металлическая пластина под разъемом PCIe x16 на тыльной стороне печатной платы (усиление прочности конструктива)
Обновленный дизайн разъемов PCIe UD X: разъем PCIe 5.0 x16, 10-кратный прирост прочности, предусматривает возможность установки массивных и габаритных графических плат
AMD Socket AM5: Supports AMD Ryzen™ 9000 / 8000 / 7000 Series Processors
Digital twin 16+2+2 phases VRM solution
Подсистема памяти DDR5 (2-канальный режим работы): 4*DIMMs with AMD EXPO™ Memory Module Support
WIFI EZ-Plug: Quick and easy design for Wi-Fi antenna installation
Фиксаторы EZ-Plus: Оперативная инсталляция PCIe плат расширения и M.2-устройств без применения специального инструмента
Фиксаторы EZ-Latch Click: Фирменный радиатор M.2 (установка без применения инструмента)
Подключение сенсорной панели: Видеопорт для легкой настройки панели на корпусе
Дружественный пользовательский интерфейс оболочки BIOS Setup : Multi-Theme, AIO Fan Control, and Q-Flash Plus Auto Scan in BIOS and SW
New AORUS Power Center in HWinfo for real-time monitoring on CPU power phases
Ultra-Fast Storage: 4*M.2 slots, including 3* PCIe 5.0 x4
Высокоэффективное охлаждение: VRM Thermal Armor Advanced & M.2 Thermal Guard L
Fast Networking: 5GbE LAN & Wi-Fi 7 with directional Ultra-high gain antenna
Расширенные коммуникационные возможности: Dual USB4 Type-C with DP-Alt, HDMI
Reliable Audio: Realtek ALC1220 HD Audio & Audiophile Grade Capacitors
Экранированный разъем PCIe x16 : Металлическая пластина под разъемом PCIe x16 на тыльной стороне печатной платы (усиление прочности конструктива)
Обновленный дизайн разъемов PCIe UD X: разъем PCIe 5.0 x16, 10-кратный прирост прочности, предусматривает возможность установки массивных и габаритных графических плат
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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