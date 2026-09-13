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Simon Rattle - Bruckner: Symphony No.9 (5054197813948) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Simon Rattle - Bruckner: Symphony No.9 (5054197813948) виниловая пластинка

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Simon Rattle - Bruckner: Symphony No.9 (5054197813948) виниловая пластинка - фото 1
Simon Rattle - Bruckner: Symphony No.9 (5054197813948) виниловая пластинка - фото 2
Simon Rattle - Bruckner: Symphony No.9 (5054197813948) виниловая пластинка - фото 3
Simon Rattle - Bruckner: Symphony No.9 (5054197813948) виниловая пластинка - фото 4
Simon Rattle - Bruckner: Symphony No.9 (5054197813948) виниловая пластинка - фото 5
Simon Rattle - Bruckner: Symphony No.9 (5054197813948) виниловая пластинка - фото 6
Simon Rattle - Bruckner: Symphony No.9 (5054197813948) виниловая пластинка - фото 7
Simon Rattle - Bruckner: Symphony No.9 (5054197813948) виниловая пластинка - фото 8
Simon Rattle - Bruckner: Symphony No.9 (5054197813948) виниловая пластинка - фото 9
Simon Rattle - Bruckner: Symphony No.9 (5054197813948) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Simon Rattle
Альбом (сингл)
Bruckner: Symphony No.9
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Simon Rattle - Bruckner: Symphony No.9 (5054197813948) виниловая пластинка - фото 1
  • Simon Rattle - Bruckner: Symphony No.9 (5054197813948) виниловая пластинка - фото 2
  • Simon Rattle - Bruckner: Symphony No.9 (5054197813948) виниловая пластинка - фото 3
  • Simon Rattle - Bruckner: Symphony No.9 (5054197813948) виниловая пластинка - фото 4
  • Simon Rattle - Bruckner: Symphony No.9 (5054197813948) виниловая пластинка - фото 5
  • Simon Rattle - Bruckner: Symphony No.9 (5054197813948) виниловая пластинка - фото 6
  • Simon Rattle - Bruckner: Symphony No.9 (5054197813948) виниловая пластинка - фото 7
  • Simon Rattle - Bruckner: Symphony No.9 (5054197813948) виниловая пластинка - фото 8
  • Simon Rattle - Bruckner: Symphony No.9 (5054197813948) виниловая пластинка - фото 9
  • Simon Rattle - Bruckner: Symphony No.9 (5054197813948) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716352
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197813948]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Simon Rattle
Альбом (сингл)
Bruckner: Symphony No.9
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Feierlich, misterioso, Scherewegt, lebhaft – Trchnell, Langsam, feierlich, Finale (unfinished).
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Simon Rattle - Bruckner: Symphony No.9 (5054197813948) виниловая пластинка

К 200-летию со для рождения Антона Брукнера Warner Classics переиздает знаменитую запись его Девятой симфонии в исполнении Бурлинского филармонического оркестра под управлением сэра Саймона Рэттла. Издание на виниле в гейтфолде. Брукнер работал над Девятой симфонией до самой смерти, оставив наброски для великолепного финала, который должен был увенчать работу всей его жизни. В данной исполнительской версии, воссоздание которой заняло более 20 лет, завещание Брукнера выступает во всем интенсивном визионерском великолепии. «Все необыкновенное в этом финале — это 100% Брукнер», — замечает сэр Саймон Рэттл. И вы можете увидеть ужас, страх и страсть, которые он испытывал в этот период своей жизни».

Отзывы о товаре Simon Rattle - Bruckner: Symphony No.9 (5054197813948) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197813948]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Simon Rattle
Альбом (сингл)
Bruckner: Symphony No.9
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Feierlich, misterioso, Scherewegt, lebhaft – Trchnell, Langsam, feierlich, Finale (unfinished).
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
К 200-летию со для рождения Антона Брукнера Warner Classics переиздает знаменитую запись его Девятой симфонии в исполнении Бурлинского филармонического оркестра под управлением сэра Саймона Рэттла. Издание на виниле в гейтфолде. Брукнер работал над Девятой симфонией до самой смерти, оставив наброски для великолепного финала, который должен был увенчать работу всей его жизни. В данной исполнительской версии, воссоздание которой заняло более 20 лет, завещание Брукнера выступает во всем интенсивном визионерском великолепии. «Все необыкновенное в этом финале — это 100% Брукнер», — замечает сэр Саймон Рэттл. И вы можете увидеть ужас, страх и страсть, которые он испытывал в этот период своей жизни».
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Отзывы


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