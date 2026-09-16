Diana Krall - Glad Rag Doll (coloured) (0602458207866) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Diana Krall - Glad Rag Doll (coloured) (0602458207866) виниловая пластинка
Канадская пианистка и певица Диана Кралл до сих пор была известна как музыкально сдержанная исполнительница. Она мастерски исполняет изящные джазовые баллады, расслабленные свинговые номера или, как на её последнем альбоме «Quiet Nights», чувственные босса-новы. А теперь в её новом альбоме, выход которого анонсирован на конец сентября, должен появиться дробовик?. Звучит смело, но так же звучит и многое другое на альбоме, спродюсированном Ти-Боуном Бёрнеттом, который будет носить очаровательное название «Glad Rag Doll». Он начинается с репертуара, который подошёл бы и Тому Уэйтсу, и Доктору Джону, и охватывает всё: от первой пикантной фотографии до формирования группы. На этот раз в составе группы не обычные спутники Дианы, а более необычные персонажи: гитаристы Марк Рибо, Брайан Саттон и Колин Линден, басист Деннис Крауч, барабанщик Джей Беллероз, а также востребованный клавишник и звукорежиссёр Кифус Грин, который, конечно же, также «выстрелил» из зловещего дробовика для Дианы. Наконец, не менее важно отметить появление в песне «Glad Rag Doll» скандально известных братьев Ковард, Говарда и Генри.
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