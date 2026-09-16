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Diana Krall - Glad Rag Doll (coloured) (0602458207866) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Diana Krall - Glad Rag Doll (coloured) (0602458207866) виниловая пластинка

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Diana Krall - Glad Rag Doll (coloured) (0602458207866) виниловая пластинка - фото 1
Diana Krall - Glad Rag Doll (coloured) (0602458207866) виниловая пластинка - фото 2
Diana Krall - Glad Rag Doll (coloured) (0602458207866) виниловая пластинка - фото 3
Diana Krall - Glad Rag Doll (coloured) (0602458207866) виниловая пластинка - фото 4
Diana Krall - Glad Rag Doll (coloured) (0602458207866) виниловая пластинка - фото 5
Diana Krall - Glad Rag Doll (coloured) (0602458207866) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Diana Krall
Альбом (сингл)
Glad Rag Doll
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Diana Krall - Glad Rag Doll (coloured) (0602458207866) виниловая пластинка - фото 1
  • Diana Krall - Glad Rag Doll (coloured) (0602458207866) виниловая пластинка - фото 2
  • Diana Krall - Glad Rag Doll (coloured) (0602458207866) виниловая пластинка - фото 3
  • Diana Krall - Glad Rag Doll (coloured) (0602458207866) виниловая пластинка - фото 4
  • Diana Krall - Glad Rag Doll (coloured) (0602458207866) виниловая пластинка - фото 5
  • Diana Krall - Glad Rag Doll (coloured) (0602458207866) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716333
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Diana Krall - Glad Rag Doll (coloured) (0602458207866) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602458207866]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Diana Krall
Альбом (сингл)
Glad Rag Doll
Жанр
Jazz
Трек-лист
We Just Couldn't Say Goodbye, There Ain't No Sweet Man That's Worth The Salt Of My Tears, Just Like A Butterfly That's Caught In The Rain, You Know - I Know Everything's Made For Love, Glad Rag Doll, I'm A Little Mixed Up, Prairie Lullaby, Here Lies Love, I Used To Love You But It's All Over Now, Let It Rain, Lonely Avenue, Wide River To Cross, When The Curtain Comes Down
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Diana Krall - Glad Rag Doll (coloured) (0602458207866) виниловая пластинка

Канадская пианистка и певица Диана Кралл до сих пор была известна как музыкально сдержанная исполнительница. Она мастерски исполняет изящные джазовые баллады, расслабленные свинговые номера или, как на её последнем альбоме «Quiet Nights», чувственные босса-новы. А теперь в её новом альбоме, выход которого анонсирован на конец сентября, должен появиться дробовик?. Звучит смело, но так же звучит и многое другое на альбоме, спродюсированном Ти-Боуном Бёрнеттом, который будет носить очаровательное название «Glad Rag Doll». Он начинается с репертуара, который подошёл бы и Тому Уэйтсу, и Доктору Джону, и охватывает всё: от первой пикантной фотографии до формирования группы. На этот раз в составе группы не обычные спутники Дианы, а более необычные персонажи: гитаристы Марк Рибо, Брайан Саттон и Колин Линден, басист Деннис Крауч, барабанщик Джей Беллероз, а также востребованный клавишник и звукорежиссёр Кифус Грин, который, конечно же, также «выстрелил» из зловещего дробовика для Дианы. Наконец, не менее важно отметить появление в песне «Glad Rag Doll» скандально известных братьев Ковард, Говарда и Генри.

Отзывы о товаре Diana Krall - Glad Rag Doll (coloured) (0602458207866) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602458207866]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Diana Krall
Альбом (сингл)
Glad Rag Doll
Жанр
Jazz
Трек-лист
We Just Couldn't Say Goodbye, There Ain't No Sweet Man That's Worth The Salt Of My Tears, Just Like A Butterfly That's Caught In The Rain, You Know - I Know Everything's Made For Love, Glad Rag Doll, I'm A Little Mixed Up, Prairie Lullaby, Here Lies Love, I Used To Love You But It's All Over Now, Let It Rain, Lonely Avenue, Wide River To Cross, When The Curtain Comes Down
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Канадская пианистка и певица Диана Кралл до сих пор была известна как музыкально сдержанная исполнительница. Она мастерски исполняет изящные джазовые баллады, расслабленные свинговые номера или, как на её последнем альбоме «Quiet Nights», чувственные босса-новы. А теперь в её новом альбоме, выход которого анонсирован на конец сентября, должен появиться дробовик?. Звучит смело, но так же звучит и многое другое на альбоме, спродюсированном Ти-Боуном Бёрнеттом, который будет носить очаровательное название «Glad Rag Doll». Он начинается с репертуара, который подошёл бы и Тому Уэйтсу, и Доктору Джону, и охватывает всё: от первой пикантной фотографии до формирования группы. На этот раз в составе группы не обычные спутники Дианы, а более необычные персонажи: гитаристы Марк Рибо, Брайан Саттон и Колин Линден, басист Деннис Крауч, барабанщик Джей Беллероз, а также востребованный клавишник и звукорежиссёр Кифус Грин, который, конечно же, также «выстрелил» из зловещего дробовика для Дианы. Наконец, не менее важно отметить появление в песне «Glad Rag Doll» скандально известных братьев Ковард, Говарда и Генри.
Самовывоз
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Отзывы


Diana Krall - Glad Rag Doll (coloured) (0602458207866) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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