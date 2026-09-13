Оперативная память Kingston DDR5 32GB 5600MHz (KF556C36BWEA-32)
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Kingston DDR5 32GB 5600MHz (KF556C36BWEA-32)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти DDR5 ёмкостью 32 ГБ оптимален для создания новой современной системы или серьёзного апгрейда существующей. Он идеально подходит для требовательных геймеров, желающих получить плавный игровой процесс на высоких настройках, а также для пользователей, работающих с множеством приложений одновременно, например, с графическими редакторами, инженерными программами или десятками вкладок браузера. Объёма 32 ГБ с запасом хватит для большинства современных игр и производительных рабочих задач, но для профессионального монтажа видео в 4K или работы с огромными базами данных стоит рассмотреть комплекты большего объёма.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти поколения DDR5, который устанавливает новый стандарт пропускной способности и энергоэффективности для современных платформ. Данное поколение памяти не совместимо со слотами для DDR4 или более старых стандартов, поэтому критически важно убедиться, что ваша материнская плата и процессор поддерживают именно DDR5. Форм-фактор DIMM означает, что эта планка предназначена для установки в настольные персональные компьютеры и не подойдёт для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из одной планки объёмом 32 ГБ, работающей на эффективной частоте 5600 МГц. Такая конфигурация предлагает отличный баланс между высокой пропускной способностью и доступной ценой для входа в экосистему DDR5. В играх и приложениях повышенная частота позволит быстрее подгружать ресурсы и уменьшит возможные микрофризы, особенно заметные на мощных видеокартах. Для повседневной многозадачности и работы с ресурсоёмким программным обеспечением 32 ГБ памяти обеспечат комфортную работу без перегрузки подсистемы.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти, указанные как CL36, являются сбалансированными для частоты 5600 МГц в стандарте DDR5, обеспечивая хорошее соотношение низкой латентности и высокой скорости передачи данных. Для автоматической настройки на заявленные характеристики модуль поддерживает профиль Intel XMP 3.0. Это означает, что после активации данного профиля в BIOS материнской платы память будет работать на своих номинальных 5600 МГц без необходимости ручного ввода таймингов и напряжения, что значительно упрощает сборку для пользователя.
Совместимость с платформой
Данный модуль DDR5 совместим с современными платформами на базе процессоров Intel Core 12-го, 13-го и новее поколений, а также с системами на AMD Ryzen 7000 серии и новее. Для стабильной работы на заявленной частоте необходима материнская плата с соответствующими слотами DDR5 и, желательно, обновлённая до последней версии микропрограммы (BIOS/UEFI). Важно помнить, что при использовании одного модуля память будет работать в одноканальном режиме, что несколько ограничивает пропускную способность по сравнению с двухканальной конфигурацией.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащён низкопрофильным радиатором чёрного цвета, который эффективно рассеивает тепло, возникающее при высокой скорости работы памяти, что способствует долговременной стабильности. Отсутствие массивной системы охлаждения и подсветки делает эту планку отличным выбором для компактных корпусов или сборок, где приоритетом является функциональность, а не внешний вид. Её высота минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа.
Комплектность, режимы работы и расширение
В продаже представлен одиночный модуль памяти объёмом 32 ГБ. Для активации двухканального режима, который существенно увеличивает производительность интегрированной графики и скорость работы с данными, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить его в правильный слот на материнской плате, как это указано в её руководстве. Если вы планируете в будущем расширять объём, рекомендуется докупать максимально похожие по характеристикам планки, чтобы избежать потенциальных проблем со стабильностью.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение связано с тем, что это один модуль, и система будет работать в одноканальном режиме, что не раскрывает полностью потенциал современных процессоров. Для игровых ПК и рабочих станций настоятельно рекомендуется изначально покупать комплект из двух планок. Также убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает частоту 5600 МГц через профиль XMP. Этот модуль Kingston DDR5 - отличный выбор для начала сборки системы с последующим добавлением второй планки или для апгрейда, где приоритетом является большой объём по доступной цене, а не максимальная производительность в играх здесь и сейчас.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти DDR5 ёмкостью 32 ГБ оптимален для создания новой современной системы или серьёзного апгрейда существующей. Он идеально подходит для требовательных геймеров, желающих получить плавный игровой процесс на высоких настройках, а также для пользователей, работающих с множеством приложений одновременно, например, с графическими редакторами, инженерными программами или десятками вкладок браузера. Объёма 32 ГБ с запасом хватит для большинства современных игр и производительных рабочих задач, но для профессионального монтажа видео в 4K или работы с огромными базами данных стоит рассмотреть комплекты большего объёма.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти поколения DDR5, который устанавливает новый стандарт пропускной способности и энергоэффективности для современных платформ. Данное поколение памяти не совместимо со слотами для DDR4 или более старых стандартов, поэтому критически важно убедиться, что ваша материнская плата и процессор поддерживают именно DDR5. Форм-фактор DIMM означает, что эта планка предназначена для установки в настольные персональные компьютеры и не подойдёт для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из одной планки объёмом 32 ГБ, работающей на эффективной частоте 5600 МГц. Такая конфигурация предлагает отличный баланс между высокой пропускной способностью и доступной ценой для входа в экосистему DDR5. В играх и приложениях повышенная частота позволит быстрее подгружать ресурсы и уменьшит возможные микрофризы, особенно заметные на мощных видеокартах. Для повседневной многозадачности и работы с ресурсоёмким программным обеспечением 32 ГБ памяти обеспечат комфортную работу без перегрузки подсистемы.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти, указанные как CL36, являются сбалансированными для частоты 5600 МГц в стандарте DDR5, обеспечивая хорошее соотношение низкой латентности и высокой скорости передачи данных. Для автоматической настройки на заявленные характеристики модуль поддерживает профиль Intel XMP 3.0. Это означает, что после активации данного профиля в BIOS материнской платы память будет работать на своих номинальных 5600 МГц без необходимости ручного ввода таймингов и напряжения, что значительно упрощает сборку для пользователя.
Совместимость с платформой
Данный модуль DDR5 совместим с современными платформами на базе процессоров Intel Core 12-го, 13-го и новее поколений, а также с системами на AMD Ryzen 7000 серии и новее. Для стабильной работы на заявленной частоте необходима материнская плата с соответствующими слотами DDR5 и, желательно, обновлённая до последней версии микропрограммы (BIOS/UEFI). Важно помнить, что при использовании одного модуля память будет работать в одноканальном режиме, что несколько ограничивает пропускную способность по сравнению с двухканальной конфигурацией.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащён низкопрофильным радиатором чёрного цвета, который эффективно рассеивает тепло, возникающее при высокой скорости работы памяти, что способствует долговременной стабильности. Отсутствие массивной системы охлаждения и подсветки делает эту планку отличным выбором для компактных корпусов или сборок, где приоритетом является функциональность, а не внешний вид. Её высота минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа.
Комплектность, режимы работы и расширение
В продаже представлен одиночный модуль памяти объёмом 32 ГБ. Для активации двухканального режима, который существенно увеличивает производительность интегрированной графики и скорость работы с данными, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить его в правильный слот на материнской плате, как это указано в её руководстве. Если вы планируете в будущем расширять объём, рекомендуется докупать максимально похожие по характеристикам планки, чтобы избежать потенциальных проблем со стабильностью.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение связано с тем, что это один модуль, и система будет работать в одноканальном режиме, что не раскрывает полностью потенциал современных процессоров. Для игровых ПК и рабочих станций настоятельно рекомендуется изначально покупать комплект из двух планок. Также убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает частоту 5600 МГц через профиль XMP. Этот модуль Kingston DDR5 - отличный выбор для начала сборки системы с последующим добавлением второй планки или для апгрейда, где приоритетом является большой объём по доступной цене, а не максимальная производительность в играх здесь и сейчас.
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