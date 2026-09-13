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Память оперативная Digma DDR5 8GB 5200MHz (DGMAD55200008S) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная Digma DDR5 8GB 5200MHz (DGMAD55200008S)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716195
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Память оперативная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
100

Описание товара Память оперативная Digma DDR5 8GB 5200MHz (DGMAD55200008S)

Для кого и под какие задачи

Одиночный модуль памяти Digma DDR5 объемом 8 ГБ - это бюджетное решение для базового апгрейда или сборки недорогого офисного или мультимедийного компьютера. Он хорошо подойдет для задач, где критичен баланс цены и достаточного объема для повседневной работы: запуск операционной системы, работа с офисными пакетами, просмотр видео и веб-серфинг с умеренным количеством вкладок. Для современных игр или ресурсоемких приложений вроде монтажа видео одного такого модуля будет недостаточно как по объему, так и по производительности в одноканальном режиме.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Это модуль оперативной памяти стандарта DDR5, который является следующим поколением после DDR4 и предлагает более высокую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность. Модуль выполнен в форм-факторе DIMM, что означает его предназначение исключительно для настольных персональных компьютеров. Важно помнить, что слоты DDR5 физически и электрически несовместимы с предыдущими поколениями DDR4 или DDR3, поэтому устанавливать его можно только в материнскую плату, оснащенную соответствующими разъемами.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 8 ГБ, что является распространенным размером для одной планки в бюджетном сегменте. Рабочая частота 5200 МГц обеспечивает хорошую пропускную способность для стандартов DDR5 начального уровня, что положительно сказывается на скорости загрузки приложений и отзывчивости системы в целом. Однако при использовании всего одного модуля система будет работать в одноканальном режиме, что существенно ограничивает реальную производительность по сравнению с двухканальной конфигурацией, особенно в играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Точные значения таймингов для данной модели не указаны, но для памяти стандарта DDR5 с частотой 5200 МГц можно ожидать относительно высокую латентность по сравнению с более дорогими низкотайминговыми комплектами. Рабочее напряжение, характерное для DDR5, обычно ниже, чем у DDR4, что способствует снижению общего энергопотребления системы. Данный модуль, вероятно, не поддерживает продвинутые профили автоматического разгона вроде XMP 3.0, работая на своей стандартной заявленной частоте, что упрощает настройку и гарантирует стабильность на самых разных платформах.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с современными платформами на базе процессоров Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии (AM5) и новее, поскольку эти платформы используют память стандарта DDR5. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, а не для DDR4. Также стоит проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы, хотя базовая частота 5200 МГц обычно поддерживается без проблем.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Судя по названию и позиционированию, данный модуль, скорее всего, выполнен в простом дизайне без массивных радиаторов охлаждения. Это делает планку компактной и исключает возможные конфликты с установкой крупных процессорных кулеров в корпусе. Отсутствие радиатора допустимо для работы на стандартных частотах DDR5 без экстремального разгона, так как тепловыделение в таком режиме управляемо. Подсветка (RGB) у этой модели также отсутствует, что соответствует ее утилитарному бюджетному назначению.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одну планку памяти объемом 8 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров и материнских плат настоятельно рекомендуется приобретать память комплектами из двух идентичных модулей для активации двухканального режима работы. Это вдвое увеличивает эффективную пропускную способность и дает значительный прирост производительности. Если вы планируете в будущем расширять объем, старайтесь докупать максимально похожий модуль (той же марки, частоты и таймингов), но даже в этом случае гарантировать стабильную работу в двухканальном режиме невозможно.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение этой модели - это одиночный модуль, который не позволит системе работать в быстром двухканальном режиме. Для игр и производительных рабочих станций такой вариант нельзя считать оптимальным. Перед покупкой дважды проверьте поколение слотов на вашей материнской плате (DDR5), так как установка в неподходящий слот физически невозможна. Данный модуль DDR5 на 8 ГБ 5200 МГц - разумный выбор для очень бюджетной сборки или апгрейда с четким пониманием, что это первый шаг, и вторую такую же планку лучше докупить сразу. Если ваши задачи требуют больше 16 ГБ оперативной памяти или высокой производительности, лучше сразу рассматривать комплект из двух модулей.

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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Память оперативная
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Одиночный модуль памяти Digma DDR5 объемом 8 ГБ - это бюджетное решение для базового апгрейда или сборки недорогого офисного или мультимедийного компьютера. Он хорошо подойдет для задач, где критичен баланс цены и достаточного объема для повседневной работы: запуск операционной системы, работа с офисными пакетами, просмотр видео и веб-серфинг с умеренным количеством вкладок. Для современных игр или ресурсоемких приложений вроде монтажа видео одного такого модуля будет недостаточно как по объему, так и по производительности в одноканальном режиме.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Это модуль оперативной памяти стандарта DDR5, который является следующим поколением после DDR4 и предлагает более высокую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность. Модуль выполнен в форм-факторе DIMM, что означает его предназначение исключительно для настольных персональных компьютеров. Важно помнить, что слоты DDR5 физически и электрически несовместимы с предыдущими поколениями DDR4 или DDR3, поэтому устанавливать его можно только в материнскую плату, оснащенную соответствующими разъемами.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 8 ГБ, что является распространенным размером для одной планки в бюджетном сегменте. Рабочая частота 5200 МГц обеспечивает хорошую пропускную способность для стандартов DDR5 начального уровня, что положительно сказывается на скорости загрузки приложений и отзывчивости системы в целом. Однако при использовании всего одного модуля система будет работать в одноканальном режиме, что существенно ограничивает реальную производительность по сравнению с двухканальной конфигурацией, особенно в играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Точные значения таймингов для данной модели не указаны, но для памяти стандарта DDR5 с частотой 5200 МГц можно ожидать относительно высокую латентность по сравнению с более дорогими низкотайминговыми комплектами. Рабочее напряжение, характерное для DDR5, обычно ниже, чем у DDR4, что способствует снижению общего энергопотребления системы. Данный модуль, вероятно, не поддерживает продвинутые профили автоматического разгона вроде XMP 3.0, работая на своей стандартной заявленной частоте, что упрощает настройку и гарантирует стабильность на самых разных платформах.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с современными платформами на базе процессоров Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии (AM5) и новее, поскольку эти платформы используют память стандарта DDR5. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, а не для DDR4. Также стоит проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы, хотя базовая частота 5200 МГц обычно поддерживается без проблем.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Судя по названию и позиционированию, данный модуль, скорее всего, выполнен в простом дизайне без массивных радиаторов охлаждения. Это делает планку компактной и исключает возможные конфликты с установкой крупных процессорных кулеров в корпусе. Отсутствие радиатора допустимо для работы на стандартных частотах DDR5 без экстремального разгона, так как тепловыделение в таком режиме управляемо. Подсветка (RGB) у этой модели также отсутствует, что соответствует ее утилитарному бюджетному назначению.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одну планку памяти объемом 8 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров и материнских плат настоятельно рекомендуется приобретать память комплектами из двух идентичных модулей для активации двухканального режима работы. Это вдвое увеличивает эффективную пропускную способность и дает значительный прирост производительности. Если вы планируете в будущем расширять объем, старайтесь докупать максимально похожий модуль (той же марки, частоты и таймингов), но даже в этом случае гарантировать стабильную работу в двухканальном режиме невозможно.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение этой модели - это одиночный модуль, который не позволит системе работать в быстром двухканальном режиме. Для игр и производительных рабочих станций такой вариант нельзя считать оптимальным. Перед покупкой дважды проверьте поколение слотов на вашей материнской плате (DDR5), так как установка в неподходящий слот физически невозможна. Данный модуль DDR5 на 8 ГБ 5200 МГц - разумный выбор для очень бюджетной сборки или апгрейда с четким пониманием, что это первый шаг, и вторую такую же планку лучше докупить сразу. Если ваши задачи требуют больше 16 ГБ оперативной памяти или высокой производительности, лучше сразу рассматривать комплект из двух модулей.

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