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Mia Doi Todd - Gea (coloured) (0711574899135) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mia Doi Todd - Gea (coloured) (0711574899135) виниловая пластинка

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Mia Doi Todd - Gea (coloured) (0711574899135) виниловая пластинка - фото 1
Mia Doi Todd - Gea (coloured) (0711574899135) виниловая пластинка - фото 2
Mia Doi Todd - Gea (coloured) (0711574899135) виниловая пластинка - фото 3
Mia Doi Todd - Gea (coloured) (0711574899135) виниловая пластинка - фото 4
Mia Doi Todd - Gea (coloured) (0711574899135) виниловая пластинка - фото 5
Mia Doi Todd - Gea (coloured) (0711574899135) виниловая пластинка - фото 6
Mia Doi Todd - Gea (coloured) (0711574899135) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Mia Doi Todd
Альбом (сингл)
Gea
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mia Doi Todd - Gea (coloured) (0711574899135) виниловая пластинка - фото 1
  • Mia Doi Todd - Gea (coloured) (0711574899135) виниловая пластинка - фото 2
  • Mia Doi Todd - Gea (coloured) (0711574899135) виниловая пластинка - фото 3
  • Mia Doi Todd - Gea (coloured) (0711574899135) виниловая пластинка - фото 4
  • Mia Doi Todd - Gea (coloured) (0711574899135) виниловая пластинка - фото 5
  • Mia Doi Todd - Gea (coloured) (0711574899135) виниловая пластинка - фото 6
  • Mia Doi Todd - Gea (coloured) (0711574899135) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716166
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Mia Doi Todd - Gea (coloured) (0711574899135) виниловая пластинка
5 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574899135]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Mia Doi Todd
Альбом (сингл)
Gea
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
River Of Life / The Yes Song Night Of A Thousand Kisses, Big Bad Wolf & Black Widow Spider, Sleepless Nights, Caro, Kokoro, Can I Borrow You?, In The End, Old World New World
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mia Doi Todd - Gea (coloured) (0711574899135) виниловая пластинка

Альбом GEA 2008 года, высоко оцененный критиками певицы и автора песен из Лос-Анджелеса Мии Дои Тодд наконец-то дебютирует на виниле ограниченным тиражом на зелёном виниле в честь Дня музыкального магазина и Дня Земли 2020 года. Именно на GEA Тодд проявила себя с лучшей стороны, как в плане написания песен, так и аранжировок, чему способствовали сопродюсеры Карлос Ниньо и Мигель Этвуд-Фергюсон. Альбом был ремастирован для винила, а на упаковке представлена ??обновлённая версия её оригинальной обложки и вкладыш с текстами песен. Часть выручки будет пожертвована в фонд Carbonfund.org для снижения углеродного следа этого релиза.

Отзывы о товаре Mia Doi Todd - Gea (coloured) (0711574899135) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574899135]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Mia Doi Todd
Альбом (сингл)
Gea
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
River Of Life / The Yes Song Night Of A Thousand Kisses, Big Bad Wolf & Black Widow Spider, Sleepless Nights, Caro, Kokoro, Can I Borrow You?, In The End, Old World New World
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом GEA 2008 года, высоко оцененный критиками певицы и автора песен из Лос-Анджелеса Мии Дои Тодд наконец-то дебютирует на виниле ограниченным тиражом на зелёном виниле в честь Дня музыкального магазина и Дня Земли 2020 года. Именно на GEA Тодд проявила себя с лучшей стороны, как в плане написания песен, так и аранжировок, чему способствовали сопродюсеры Карлос Ниньо и Мигель Этвуд-Фергюсон. Альбом был ремастирован для винила, а на упаковке представлена ??обновлённая версия её оригинальной обложки и вкладыш с текстами песен. Часть выручки будет пожертвована в фонд Carbonfund.org для снижения углеродного следа этого релиза.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mia Doi Todd - Gea (coloured) (0711574899135) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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