Phil Ranelin - Infinite Expressions (0711574900671) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Phil Ranelin
Альбом (сингл)
Infinite Expressions
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб.
В наличии
Код товара: 716162
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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574900671]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Phil Ranelin
Альбом (сингл)
Infinite Expressions
Жанр
Jazz
Трек-лист
Spirit of Dolphy, Infinite Expressions, In The Time Being, One More Blues, In Time With The Times (Suite In 5 Movements), Blues For Paula, A Weaver Of Dreams, One More Blues
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Vinyl Me, Please. Exclusive Pressing
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Phil Ranelin - Infinite Expressions (0711574900671) виниловая пластинка
Известный тромбонист и соучредитель знаменитого детройтского лейбла TRIBE Records Фил Ранелин вернулся со своим первым за десятилетие альбомом. Карьера Ранелина, мастера-тромбониста, продолжателя традиций Джей Джей Джонсона, охватывает более пяти десятилетий: десять сольных альбомов, четыре в качестве аккомпаниатора Фредди Хаббарда, сессионные записи для Motown и сотрудничество с такими артистами, как Стиви Уандер и Элла Фицджеральд, Red Hot Chili Peppers и Telefon Tel Aviv. В свои 82 года Ранелин доказывает, что ему ещё есть что предложить, с альбомом «Infinite Expressions» — работой, демонстрирующей его уникальный стиль как исполнителя, так и композитора.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574900671]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Phil Ranelin
Альбом (сингл)
Infinite Expressions
Жанр
Jazz
Трек-лист
Spirit of Dolphy, Infinite Expressions, In The Time Being, One More Blues, In Time With The Times (Suite In 5 Movements), Blues For Paula, A Weaver Of Dreams, One More Blues
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Vinyl Me, Please. Exclusive Pressing
Страна производитель
США
Известный тромбонист и соучредитель знаменитого детройтского лейбла TRIBE Records Фил Ранелин вернулся со своим первым за десятилетие альбомом. Карьера Ранелина, мастера-тромбониста, продолжателя традиций Джей Джей Джонсона, охватывает более пяти десятилетий: десять сольных альбомов, четыре в качестве аккомпаниатора Фредди Хаббарда, сессионные записи для Motown и сотрудничество с такими артистами, как Стиви Уандер и Элла Фицджеральд, Red Hot Chili Peppers и Telefon Tel Aviv. В свои 82 года Ранелин доказывает, что ему ещё есть что предложить, с альбомом «Infinite Expressions» — работой, демонстрирующей его уникальный стиль как исполнителя, так и композитора.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Phil Ranelin - Infinite Expressions (0711574900671) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5090 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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