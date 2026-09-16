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Bill Justis - Raunchy & Other Great Instrumentals (0711574849215) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bill Justis - Raunchy & Other Great Instrumentals (0711574849215) виниловая пластинка

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Bill Justis - Raunchy &amp; Other Great Instrumentals (0711574849215) виниловая пластинка - фото 1
Bill Justis - Raunchy &amp; Other Great Instrumentals (0711574849215) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Bill Justis
Альбом (сингл)
Raunchy & Other Great Instrumentals
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bill Justis - Raunchy &amp; Other Great Instrumentals (0711574849215) виниловая пластинка - фото 1
  • Bill Justis - Raunchy &amp; Other Great Instrumentals (0711574849215) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716156
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Bill Justis - Raunchy & Other Great Instrumentals (0711574849215) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574849215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Bill Justis
Альбом (сингл)
Raunchy & Other Great Instrumentals
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Raunchy, College Man, The Stranger, Wild Rice, Cattywampus, Flip, Flop And Bop, Scroungie, The Midnight Man (Vocal), Summer Holiday, Cloud 9, Flea Circus
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Golden Treasure Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bill Justis - Raunchy & Other Great Instrumentals (0711574849215) виниловая пластинка

Песня Билла Джастиса «Raunchy», возглавившая R&B-чарты Billboard в 1957 году, стала одной из самых успешных инструментальных рок-н-ролльных композиций всех времён. Выросший в Мемфисе, Джастис сыграл важную роль в развитии рок-музыки, работая с артистами легендарной компании Sun Records, а также записывая музыку для себя. Этот сборник инструментальных композиций отдаёт дань уважения рок-н-ролльной сцене Юга 1960-х годов. Теперь альбом прошел ремастеринг для первого винилового издания за почти пять десятилетий!

Отзывы о товаре Bill Justis - Raunchy & Other Great Instrumentals (0711574849215) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574849215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Bill Justis
Альбом (сингл)
Raunchy & Other Great Instrumentals
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Raunchy, College Man, The Stranger, Wild Rice, Cattywampus, Flip, Flop And Bop, Scroungie, The Midnight Man (Vocal), Summer Holiday, Cloud 9, Flea Circus
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Golden Treasure Series
Страна производитель
США
Описание
Песня Билла Джастиса «Raunchy», возглавившая R&B-чарты Billboard в 1957 году, стала одной из самых успешных инструментальных рок-н-ролльных композиций всех времён. Выросший в Мемфисе, Джастис сыграл важную роль в развитии рок-музыки, работая с артистами легендарной компании Sun Records, а также записывая музыку для себя. Этот сборник инструментальных композиций отдаёт дань уважения рок-н-ролльной сцене Юга 1960-х годов. Теперь альбом прошел ремастеринг для первого винилового издания за почти пять десятилетий!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bill Justis - Raunchy & Other Great Instrumentals (0711574849215) виниловая пластинка - стоимость товара 5210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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