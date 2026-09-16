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Willie Henderson - Funky Chicken (Analogue) (0711574937011) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Willie Henderson - Funky Chicken (Analogue) (0711574937011) виниловая пластинка

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Willie Henderson - Funky Chicken (Analogue) (0711574937011) виниловая пластинка - фото 1
Willie Henderson - Funky Chicken (Analogue) (0711574937011) виниловая пластинка - фото 2
Willie Henderson - Funky Chicken (Analogue) (0711574937011) виниловая пластинка - фото 3
Willie Henderson - Funky Chicken (Analogue) (0711574937011) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Willie Henderson
Альбом (сингл)
Funky Chicken
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Willie Henderson - Funky Chicken (Analogue) (0711574937011) виниловая пластинка - фото 1
  • Willie Henderson - Funky Chicken (Analogue) (0711574937011) виниловая пластинка - фото 2
  • Willie Henderson - Funky Chicken (Analogue) (0711574937011) виниловая пластинка - фото 3
  • Willie Henderson - Funky Chicken (Analogue) (0711574937011) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716150
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Willie Henderson - Funky Chicken (Analogue) (0711574937011) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG Music
Barcode
[0711574937011]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Willie Henderson
Альбом (сингл)
Funky Chicken
Жанр
Soul
Трек-лист
Soulful Football, Oo Wee Baby, I Love You, Can I Change My Mind, Funky Chicken, Pt. 1, Break Your Back (Bonus Track), Sugar Sugar, Off Into A Black Thing, Is It Something That You've Got, Funky Chicken, Pt. 2, Loose Booty (Bonus Track)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Brunswick Reissue Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Willie Henderson - Funky Chicken (Analogue) (0711574937011) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Soulful Football, Oo Wee Baby, I Love You, Can I Change My Mind, Funky Chicken, Pt. 1, Break Your Back (Bonus Track), Sugar Sugar, Off Into A Black Thing, Is It Something That You've Got, Funky Chicken, Pt. 2, Loose Booty (Bonus Track)



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Willie Henderson - Funky Chicken (Analogue) (0711574937011) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG Music
Barcode
[0711574937011]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Willie Henderson
Альбом (сингл)
Funky Chicken
Жанр
Soul
Трек-лист
Soulful Football, Oo Wee Baby, I Love You, Can I Change My Mind, Funky Chicken, Pt. 1, Break Your Back (Bonus Track), Sugar Sugar, Off Into A Black Thing, Is It Something That You've Got, Funky Chicken, Pt. 2, Loose Booty (Bonus Track)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Brunswick Reissue Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Soulful Football, Oo Wee Baby, I Love You, Can I Change My Mind, Funky Chicken, Pt. 1, Break Your Back (Bonus Track), Sugar Sugar, Off Into A Black Thing, Is It Something That You've Got, Funky Chicken, Pt. 2, Loose Booty (Bonus Track)


Теги товара: Соул
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Willie Henderson - Funky Chicken (Analogue) (0711574937011) виниловая пластинка - стоимость товара 4860 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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