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Dexter Gordon - Walk The Blues (0711574935215) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dexter Gordon - Walk The Blues (0711574935215) виниловая пластинка

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Dexter Gordon - Walk The Blues (0711574935215) виниловая пластинка - фото 1
Dexter Gordon - Walk The Blues (0711574935215) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dexter Gordon
Альбом (сингл)
Walk The Blues
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dexter Gordon - Walk The Blues (0711574935215) виниловая пластинка - фото 1
  • Dexter Gordon - Walk The Blues (0711574935215) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716145
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Dexter Gordon - Walk The Blues (0711574935215) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574935215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dexter Gordon
Альбом (сингл)
Walk The Blues
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Blues Walk, I Guess I'll Have to Hang My Tears Out to Dry, Love for Sale
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dexter Gordon - Walk The Blues (0711574935215) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Blues Walk, I Guess I'll Have to Hang My Tears Out to Dry, Love for Sale

Отзывы о товаре Dexter Gordon - Walk The Blues (0711574935215) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574935215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dexter Gordon
Альбом (сингл)
Walk The Blues
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Blues Walk, I Guess I'll Have to Hang My Tears Out to Dry, Love for Sale
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Blues Walk, I Guess I'll Have to Hang My Tears Out to Dry, Love for Sale
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dexter Gordon - Walk The Blues (0711574935215) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5210 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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