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Tav Falco - Cabaret Of Daggers (0711574849819) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tav Falco - Cabaret Of Daggers (0711574849819) виниловая пластинка

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Tav Falco - Cabaret Of Daggers (0711574849819) виниловая пластинка - фото 1
Tav Falco - Cabaret Of Daggers (0711574849819) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Tav Falco
Альбом (сингл)
Cabaret Of Daggers
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tav Falco - Cabaret Of Daggers (0711574849819) виниловая пластинка - фото 1
  • Tav Falco - Cabaret Of Daggers (0711574849819) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716141
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Tav Falco - Cabaret Of Daggers (0711574849819) виниловая пластинка
5 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574849819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Tav Falco
Альбом (сингл)
Cabaret Of Daggers
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Nobody's Baby, Sally Go Round The Roses, Old Fashioned Morphine, Strange Fruit, New World Order Blues, Sleep Walk, Strange, Born To Be Blue, Red Vienna, Sugar Mama Blues, Master Of Chaos Theme
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tav Falco - Cabaret Of Daggers (0711574849819) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Nobody's Baby, Sally Go Round The Roses, Old Fashioned Morphine, Strange Fruit, New World Order Blues, Sleep Walk, Strange, Born To Be Blue, Red Vienna, Sugar Mama Blues, Master Of Chaos Theme

Отзывы о товаре Tav Falco - Cabaret Of Daggers (0711574849819) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574849819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Tav Falco
Альбом (сингл)
Cabaret Of Daggers
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Nobody's Baby, Sally Go Round The Roses, Old Fashioned Morphine, Strange Fruit, New World Order Blues, Sleep Walk, Strange, Born To Be Blue, Red Vienna, Sugar Mama Blues, Master Of Chaos Theme
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Nobody's Baby, Sally Go Round The Roses, Old Fashioned Morphine, Strange Fruit, New World Order Blues, Sleep Walk, Strange, Born To Be Blue, Red Vienna, Sugar Mama Blues, Master Of Chaos Theme
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tav Falco - Cabaret Of Daggers (0711574849819) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5090 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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