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The Fall - Code: Selfish (0805520240048) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Fall - Code: Selfish (0805520240048) виниловая пластинка

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The Fall - Code: Selfish (0805520240048) виниловая пластинка - фото 1
The Fall - Code: Selfish (0805520240048) виниловая пластинка - фото 2
The Fall - Code: Selfish (0805520240048) виниловая пластинка - фото 3
The Fall - Code: Selfish (0805520240048) виниловая пластинка - фото 4
The Fall - Code: Selfish (0805520240048) виниловая пластинка - фото 5
The Fall - Code: Selfish (0805520240048) виниловая пластинка - фото 6
The Fall - Code: Selfish (0805520240048) виниловая пластинка - фото 7
The Fall - Code: Selfish (0805520240048) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Fall
Альбом (сингл)
Code: Selfish
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Fall - Code: Selfish (0805520240048) виниловая пластинка - фото 1
  • The Fall - Code: Selfish (0805520240048) виниловая пластинка - фото 2
  • The Fall - Code: Selfish (0805520240048) виниловая пластинка - фото 3
  • The Fall - Code: Selfish (0805520240048) виниловая пластинка - фото 4
  • The Fall - Code: Selfish (0805520240048) виниловая пластинка - фото 5
  • The Fall - Code: Selfish (0805520240048) виниловая пластинка - фото 6
  • The Fall - Code: Selfish (0805520240048) виниловая пластинка - фото 7
  • The Fall - Code: Selfish (0805520240048) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716118
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Fall - Code: Selfish (0805520240048) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0805520240048]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Fall
Альбом (сингл)
Code: Selfish
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Birmingham School of Business School, Free Range, Return, Time Enough at Last, Everything Hurtz, Immortality, Two-Face!, Just Waiting, So-Called Dangerous, Gentlemen's Agreement, Married, 2 Kids, Crew Filth
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Fall - Code: Selfish (0805520240048) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Birmingham School of Business School, Free Range, Return, Time Enough at Last, Everything Hurtz, Immortality, Two-Face!, Just Waiting, So-Called Dangerous, Gentlemen's Agreement, Married, 2 Kids, Crew Filth

Отзывы о товаре The Fall - Code: Selfish (0805520240048) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0805520240048]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Fall
Альбом (сингл)
Code: Selfish
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Birmingham School of Business School, Free Range, Return, Time Enough at Last, Everything Hurtz, Immortality, Two-Face!, Just Waiting, So-Called Dangerous, Gentlemen's Agreement, Married, 2 Kids, Crew Filth
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Birmingham School of Business School, Free Range, Return, Time Enough at Last, Everything Hurtz, Immortality, Two-Face!, Just Waiting, So-Called Dangerous, Gentlemen's Agreement, Married, 2 Kids, Crew Filth
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Fall - Code: Selfish (0805520240048) виниловая пластинка - стоимость товара 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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