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The Heath Brothers - Paris 76’ (Analogue) (3770010277170) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Heath Brothers - Paris 76’ (Analogue) (3770010277170) виниловая пластинка

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The Heath Brothers - Paris 76’ (Analogue) (3770010277170) виниловая пластинка - фото 1
The Heath Brothers - Paris 76’ (Analogue) (3770010277170) виниловая пластинка - фото 2
The Heath Brothers - Paris 76’ (Analogue) (3770010277170) виниловая пластинка - фото 3
The Heath Brothers - Paris 76’ (Analogue) (3770010277170) виниловая пластинка - фото 4
The Heath Brothers - Paris 76’ (Analogue) (3770010277170) виниловая пластинка - фото 5
The Heath Brothers - Paris 76’ (Analogue) (3770010277170) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Heath Brothers
Альбом (сингл)
Paris 76’
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Heath Brothers - Paris 76’ (Analogue) (3770010277170) виниловая пластинка - фото 1
  • The Heath Brothers - Paris 76’ (Analogue) (3770010277170) виниловая пластинка - фото 2
  • The Heath Brothers - Paris 76’ (Analogue) (3770010277170) виниловая пластинка - фото 3
  • The Heath Brothers - Paris 76’ (Analogue) (3770010277170) виниловая пластинка - фото 4
  • The Heath Brothers - Paris 76’ (Analogue) (3770010277170) виниловая пластинка - фото 5
  • The Heath Brothers - Paris 76’ (Analogue) (3770010277170) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716059
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Heath Brothers - Paris 76’ (Analogue) (3770010277170) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sam Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sam
Barcode
[3770010277170]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Heath Brothers
Альбом (сингл)
Paris 76’
Жанр
Jazz
Трек-лист
One For Juan, Watergate Blues, Smilin’ Billy
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Heath Brothers - Paris 76’ (Analogue) (3770010277170) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: One For Juan, Watergate Blues, Smilin’ Billy



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре The Heath Brothers - Paris 76’ (Analogue) (3770010277170) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sam Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sam
Barcode
[3770010277170]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Heath Brothers
Альбом (сингл)
Paris 76’
Жанр
Jazz
Трек-лист
One For Juan, Watergate Blues, Smilin’ Billy
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: One For Juan, Watergate Blues, Smilin’ Billy


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Heath Brothers - Paris 76’ (Analogue) (3770010277170) виниловая пластинка - по цене 4390 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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