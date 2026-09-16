Billy Harper - Antibes ‘75 (Analogue) (3770010277088) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Billy Harper - Antibes ‘75 (Analogue) (3770010277088) виниловая пластинка
Через два дня после записи альбома "Black Saint", ставшего первым релизом на одноименном лейбле, Билли Харпер и его квинтет вышли на сцену джазового фестиваля Antibes Juan-Les-Pins. Несмотря на то, что "Black Saint" - феноменальный альбом и по праву считается одним из лучших джазовых релизов эпохи, "Antibes '75" показывает, что Харпер и его подопечные имели стремление значительно расширить границы своей студийной работы - в тот вечер, в окружении звезд, соснового леса и очарованной публики, квинтет дал мощное и вдохновенное выступление. Никогда еще самые известные композиции Харпера "Cry Of Hunger" и "Croquet Ballet" не имели такого проникновенного выражения, и нам остается только пожелать, чтобы этот момент истины продлился чуть дольше. SAM Records имеет честь впервые представить вам этот концерт на диске - 180-граммовой пластинке с 6-страничным вкладышем, содержащим ранее неизвестные фотографии Жерара Руи и Тьерри Тромбера и эссе Бернара Лупиаса.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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