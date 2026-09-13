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Barry Adamson - Cut To Black (5051083199407) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Barry Adamson - Cut To Black (5051083199407) виниловая пластинка

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Barry Adamson - Cut To Black (5051083199407) виниловая пластинка - фото 1
Barry Adamson - Cut To Black (5051083199407) виниловая пластинка - фото 2
Barry Adamson - Cut To Black (5051083199407) виниловая пластинка - фото 3
Barry Adamson - Cut To Black (5051083199407) виниловая пластинка - фото 4
Barry Adamson - Cut To Black (5051083199407) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Barry Adamson
Альбом (сингл)
Cut To Black
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Barry Adamson - Cut To Black (5051083199407) виниловая пластинка - фото 1
  • Barry Adamson - Cut To Black (5051083199407) виниловая пластинка - фото 2
  • Barry Adamson - Cut To Black (5051083199407) виниловая пластинка - фото 3
  • Barry Adamson - Cut To Black (5051083199407) виниловая пластинка - фото 4
  • Barry Adamson - Cut To Black (5051083199407) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716007
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Характеристики

Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5051083199407]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Barry Adamson
Альбом (сингл)
Cut To Black
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Last Words Of Sam Cooke, Demon Lover, Cut To Black, Manhattan Satin, These Would Be Blues, Please Don’t Call On Me, Amen White Jesus, One Last Midnight, Was It A Dream?, Waiting For The End Of Time
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Barry Adamson - Cut To Black (5051083199407) виниловая пластинка

«Cut To Black» — новый альбом английского музыканта Барри Адамсона, известного как участник пост-панк-группы Magazine, а также работой с Visage и Nick Cave and the Bad Seeds. Издание на виниле 180 г. Альбом включает в себя фирменные жанровые композиции Адамсона, охватывающие поп, соул, джаз, хип-хоп и госпел. Признание Адамсона в качестве сольного исполнителя произошло после трехлетнего сотрудничества с Nick Cave & the Bad Seeds с выпуском его классического первого сольного альбома Moss Side Story – идеального саундтрека к «воображаемому фильму», что подняло имя Адамсона как композитора. Выпустив девять студийных альбомов, включая номинированный на премию Mercury Music Prize 1992 года «Soul Murder», Адамсон продолжил гастролировать по всему миру, и его таланты стали столь же востребованы новыми поколениями артистов, как и после его первого сольного релиза.

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Характеристики
Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5051083199407]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Barry Adamson
Альбом (сингл)
Cut To Black
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Last Words Of Sam Cooke, Demon Lover, Cut To Black, Manhattan Satin, These Would Be Blues, Please Don’t Call On Me, Amen White Jesus, One Last Midnight, Was It A Dream?, Waiting For The End Of Time
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
«Cut To Black» — новый альбом английского музыканта Барри Адамсона, известного как участник пост-панк-группы Magazine, а также работой с Visage и Nick Cave and the Bad Seeds. Издание на виниле 180 г. Альбом включает в себя фирменные жанровые композиции Адамсона, охватывающие поп, соул, джаз, хип-хоп и госпел. Признание Адамсона в качестве сольного исполнителя произошло после трехлетнего сотрудничества с Nick Cave & the Bad Seeds с выпуском его классического первого сольного альбома Moss Side Story – идеального саундтрека к «воображаемому фильму», что подняло имя Адамсона как композитора. Выпустив девять студийных альбомов, включая номинированный на премию Mercury Music Prize 1992 года «Soul Murder», Адамсон продолжил гастролировать по всему миру, и его таланты стали столь же востребованы новыми поколениями артистов, как и после его первого сольного релиза.
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