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Bear McCreary - The Singularity (0810155840204) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bear McCreary - The Singularity (0810155840204) виниловая пластинка

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Bear McCreary - The Singularity (0810155840204) виниловая пластинка - фото 1
Bear McCreary - The Singularity (0810155840204) виниловая пластинка - фото 2
Bear McCreary - The Singularity (0810155840204) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bear Mccreary
Альбом (сингл)
The Singularity
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bear McCreary - The Singularity (0810155840204) виниловая пластинка - фото 1
  • Bear McCreary - The Singularity (0810155840204) виниловая пластинка - фото 2
  • Bear McCreary - The Singularity (0810155840204) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 
Начислим 198 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715993
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Bear McCreary - The Singularity (0810155840204) виниловая пластинка
5 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mutant
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Mutant
Barcode
[0810155840204]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bear Mccreary
Альбом (сингл)
The Singularity
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Overture, Incinerator, Event At The Horizon, Redshift, Type III, Blue Eyes, Antikythera Mechanism, The Automaton's Heart, Industrial Revolution, Tatarigami, Exiles, Midnight Sun, Red Eyes, Last Stop, Roko's Basilisk, First Day Out, Rage Child, Syzygy, Escape From The Machines, Rallying Cry, The Last Of The Old Gods, Leviathan, Yellow Eyes, The End Of Tomorrow, Tears For The Dead Life
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bear McCreary - The Singularity (0810155840204) виниловая пластинка

3LP - Черный винил. «The Singularity» — это эпический рок-концептуальный альбом, графический роман и концертный опыт, созданный номинантом на премию «Грэмми», лауреатом премий «Эмми» и BAFTA композитором Беаром МакКрири. В альбоме приняли участие выдающиеся рок-таланты, в том числе Слэш, Серж Танкян, Руфус Уэйнрайт, Кори Тейлор, Йенс Кидман, Джо Сатриани, Бак Дхарма, Асдру Сьерра, Гриогайр, Ким Тайил, Скотт Йен, Брендон Смолл, Билли Бойд, Эйвёр Гатри Гован и Брайан Беллер (The Aristocrats), Майк Кенеалли (Frank Zappa), Бен Вайнман (The Dillinger Escape Plan), Стив Бартек и Джон Авила (Oingo Boingo), Уоррен Фицджеральд (The Vandals), Эсджей Джонс (We Are PIGS), Сигурьон Кьяртанссон (HAM), Рая Ярбро (Outlander), рэпер Мега Ран и легендарный метал-барабанщик Джин Хоглан (Strapping Young Lad, Dethklok). Брат МакКрири Брендан МакКрири также был соавтором и сопродюсером альбома, а также исполнил вокальную партию в восьми песнях. Хотя музыка, несомненно, является хард-роком, она также переполнена кинематографической энергией благодаря использованию живого оркестра, хора и интернациональной музыки, включая морин-хур, волынку и никельхарпу.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Bear McCreary - The Singularity (0810155840204) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mutant
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Mutant
Barcode
[0810155840204]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bear Mccreary
Альбом (сингл)
The Singularity
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Overture, Incinerator, Event At The Horizon, Redshift, Type III, Blue Eyes, Antikythera Mechanism, The Automaton's Heart, Industrial Revolution, Tatarigami, Exiles, Midnight Sun, Red Eyes, Last Stop, Roko's Basilisk, First Day Out, Rage Child, Syzygy, Escape From The Machines, Rallying Cry, The Last Of The Old Gods, Leviathan, Yellow Eyes, The End Of Tomorrow, Tears For The Dead Life
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
3LP - Черный винил. «The Singularity» — это эпический рок-концептуальный альбом, графический роман и концертный опыт, созданный номинантом на премию «Грэмми», лауреатом премий «Эмми» и BAFTA композитором Беаром МакКрири. В альбоме приняли участие выдающиеся рок-таланты, в том числе Слэш, Серж Танкян, Руфус Уэйнрайт, Кори Тейлор, Йенс Кидман, Джо Сатриани, Бак Дхарма, Асдру Сьерра, Гриогайр, Ким Тайил, Скотт Йен, Брендон Смолл, Билли Бойд, Эйвёр Гатри Гован и Брайан Беллер (The Aristocrats), Майк Кенеалли (Frank Zappa), Бен Вайнман (The Dillinger Escape Plan), Стив Бартек и Джон Авила (Oingo Boingo), Уоррен Фицджеральд (The Vandals), Эсджей Джонс (We Are PIGS), Сигурьон Кьяртанссон (HAM), Рая Ярбро (Outlander), рэпер Мега Ран и легендарный метал-барабанщик Джин Хоглан (Strapping Young Lad, Dethklok). Брат МакКрири Брендан МакКрири также был соавтором и сопродюсером альбома, а также исполнил вокальную партию в восьми песнях. Хотя музыка, несомненно, является хард-роком, она также переполнена кинематографической энергией благодаря использованию живого оркестра, хора и интернациональной музыки, включая морин-хур, волынку и никельхарпу.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bear McCreary - The Singularity (0810155840204) виниловая пластинка – стоимость товара 5680 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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