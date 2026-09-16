Bear McCreary - The Singularity (0810155840204) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Bear McCreary - The Singularity (0810155840204) виниловая пластинка
3LP - Черный винил. «The Singularity» — это эпический рок-концептуальный альбом, графический роман и концертный опыт, созданный номинантом на премию «Грэмми», лауреатом премий «Эмми» и BAFTA композитором Беаром МакКрири. В альбоме приняли участие выдающиеся рок-таланты, в том числе Слэш, Серж Танкян, Руфус Уэйнрайт, Кори Тейлор, Йенс Кидман, Джо Сатриани, Бак Дхарма, Асдру Сьерра, Гриогайр, Ким Тайил, Скотт Йен, Брендон Смолл, Билли Бойд, Эйвёр Гатри Гован и Брайан Беллер (The Aristocrats), Майк Кенеалли (Frank Zappa), Бен Вайнман (The Dillinger Escape Plan), Стив Бартек и Джон Авила (Oingo Boingo), Уоррен Фицджеральд (The Vandals), Эсджей Джонс (We Are PIGS), Сигурьон Кьяртанссон (HAM), Рая Ярбро (Outlander), рэпер Мега Ран и легендарный метал-барабанщик Джин Хоглан (Strapping Young Lad, Dethklok). Брат МакКрири Брендан МакКрири также был соавтором и сопродюсером альбома, а также исполнил вокальную партию в восьми песнях. Хотя музыка, несомненно, является хард-роком, она также переполнена кинематографической энергией благодаря использованию живого оркестра, хора и интернациональной музыки, включая морин-хур, волынку и никельхарпу.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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