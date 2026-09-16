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Rob Zombie - Hellbilly Deluxe 2 (8719262038295) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Rob Zombie - Hellbilly Deluxe 2 (8719262038295) виниловая пластинка

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Rob Zombie - Hellbilly Deluxe 2 (8719262038295) виниловая пластинка - фото 1
Rob Zombie - Hellbilly Deluxe 2 (8719262038295) виниловая пластинка - фото 2
Rob Zombie - Hellbilly Deluxe 2 (8719262038295) виниловая пластинка - фото 3
Rob Zombie - Hellbilly Deluxe 2 (8719262038295) виниловая пластинка - фото 4
Rob Zombie - Hellbilly Deluxe 2 (8719262038295) виниловая пластинка - фото 5
Rob Zombie - Hellbilly Deluxe 2 (8719262038295) виниловая пластинка - фото 6
Rob Zombie - Hellbilly Deluxe 2 (8719262038295) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rob Zombie
Альбом (сингл)
Hellbilly Deluxe 2
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rob Zombie - Hellbilly Deluxe 2 (8719262038295) виниловая пластинка - фото 1
  • Rob Zombie - Hellbilly Deluxe 2 (8719262038295) виниловая пластинка - фото 2
  • Rob Zombie - Hellbilly Deluxe 2 (8719262038295) виниловая пластинка - фото 3
  • Rob Zombie - Hellbilly Deluxe 2 (8719262038295) виниловая пластинка - фото 4
  • Rob Zombie - Hellbilly Deluxe 2 (8719262038295) виниловая пластинка - фото 5
  • Rob Zombie - Hellbilly Deluxe 2 (8719262038295) виниловая пластинка - фото 6
  • Rob Zombie - Hellbilly Deluxe 2 (8719262038295) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715992
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Rob Zombie - Hellbilly Deluxe 2 (8719262038295) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038295]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rob Zombie
Альбом (сингл)
Hellbilly Deluxe 2
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Jesus Frankenstein, Sick Bubblegum, What?, Mars Needs Women, Werewolf, Baby!, Virgin Witch, Death And Destiny InDream Factory, Burn, Cease To Exist, Werewolf Women Of The SS, The Man Who Laughs
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rob Zombie - Hellbilly Deluxe 2 (8719262038295) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Jesus Frankenstein, Sick Bubblegum, What?, Mars Needs Women, Werewolf, Baby!, Virgin Witch, Death And Destiny InDream Factory, Burn, Cease To Exist, Werewolf Women Of The SS, The Man Who Laughs

Отзывы о товаре Rob Zombie - Hellbilly Deluxe 2 (8719262038295) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038295]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rob Zombie
Альбом (сингл)
Hellbilly Deluxe 2
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Jesus Frankenstein, Sick Bubblegum, What?, Mars Needs Women, Werewolf, Baby!, Virgin Witch, Death And Destiny InDream Factory, Burn, Cease To Exist, Werewolf Women Of The SS, The Man Who Laughs
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Jesus Frankenstein, Sick Bubblegum, What?, Mars Needs Women, Werewolf, Baby!, Virgin Witch, Death And Destiny InDream Factory, Burn, Cease To Exist, Werewolf Women Of The SS, The Man Who Laughs
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rob Zombie - Hellbilly Deluxe 2 (8719262038295) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3560 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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