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Elvis Presley - Elvis At Stax (coloured) (8719262040342) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Elvis Presley - Elvis At Stax (coloured) (8719262040342) виниловая пластинка

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Elvis Presley - Elvis At Stax (coloured) (8719262040342) виниловая пластинка - фото 1
Elvis Presley - Elvis At Stax (coloured) (8719262040342) виниловая пластинка - фото 2
Elvis Presley - Elvis At Stax (coloured) (8719262040342) виниловая пластинка - фото 3
Elvis Presley - Elvis At Stax (coloured) (8719262040342) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
Elvis At Stax
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Elvis Presley - Elvis At Stax (coloured) (8719262040342) виниловая пластинка - фото 1
  • Elvis Presley - Elvis At Stax (coloured) (8719262040342) виниловая пластинка - фото 2
  • Elvis Presley - Elvis At Stax (coloured) (8719262040342) виниловая пластинка - фото 3
  • Elvis Presley - Elvis At Stax (coloured) (8719262040342) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715987
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Elvis Presley - Elvis At Stax (coloured) (8719262040342) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040342]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
Elvis At Stax
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Promised Land, I've Got A Thing For You, If You Talk In Your Sleep, Raised On Rock, Help Me, I Got A Feeling In My Body (Take 4), For Ol’ Times Sake (Take 4), Talk About The Good Times (Take 3), Good Time Charlie's Got The Blues (Take 8), You Asked Me To (Take 3A), Loving Arms (Take 2), Your Love's Been A Long Time Coming (Take 4), Spanish Eyes (Take 3), It’s Midnight (Take 7), Find Out What's Happening (Takes 8-7), Three Corn Patches (Take 14), My Boy (Take 1)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Elvis Presley - Elvis At Stax (coloured) (8719262040342) виниловая пластинка

В начале 1973 года Элвис выпустил чрезвычайно успешный концертный альбом Aloha From Hawaii Via Satellite после чего первую половину того же года он провел в туре. Вторую половину 1973 года он должен был провести в студии, записывая новый материал, и он решил найти для этого место поближе к дому: легендарную Stax в Мемфисе. И хотя обычно студией пользовались только артисты Stax, они с радостью приняли Короля. За две сессии звукозаписи в Stax в июле и декабре Элвис записал много хитов, таких как « It's Midnight » и « Promised Land », которая изначально была написана Чаком Берри. Эта компиляция собрала лучшее из этих сессий на двух пластинках, ремастированных с оригинальных мастер-лент и включающих недавно смикшированные ауттейки. Elvis At Stax доступен ограниченным тиражом в 2500 индивидуально пронумерованных экземпляров на серебристом виниле.

Отзывы о товаре Elvis Presley - Elvis At Stax (coloured) (8719262040342) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040342]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
Elvis At Stax
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Promised Land, I've Got A Thing For You, If You Talk In Your Sleep, Raised On Rock, Help Me, I Got A Feeling In My Body (Take 4), For Ol’ Times Sake (Take 4), Talk About The Good Times (Take 3), Good Time Charlie's Got The Blues (Take 8), You Asked Me To (Take 3A), Loving Arms (Take 2), Your Love's Been A Long Time Coming (Take 4), Spanish Eyes (Take 3), It’s Midnight (Take 7), Find Out What's Happening (Takes 8-7), Three Corn Patches (Take 14), My Boy (Take 1)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
В начале 1973 года Элвис выпустил чрезвычайно успешный концертный альбом Aloha From Hawaii Via Satellite после чего первую половину того же года он провел в туре. Вторую половину 1973 года он должен был провести в студии, записывая новый материал, и он решил найти для этого место поближе к дому: легендарную Stax в Мемфисе. И хотя обычно студией пользовались только артисты Stax, они с радостью приняли Короля. За две сессии звукозаписи в Stax в июле и декабре Элвис записал много хитов, таких как « It's Midnight » и « Promised Land », которая изначально была написана Чаком Берри. Эта компиляция собрала лучшее из этих сессий на двух пластинках, ремастированных с оригинальных мастер-лент и включающих недавно смикшированные ауттейки. Elvis At Stax доступен ограниченным тиражом в 2500 индивидуально пронумерованных экземпляров на серебристом виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Elvis Presley - Elvis At Stax (coloured) (8719262040342) виниловая пластинка - по цене 5210 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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