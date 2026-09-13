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Память оперативная DDR4 AMD 16GB 3200MHz (R9416G3206U2S-U) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная DDR4 AMD 16GB 3200MHz (R9416G3206U2S-U)

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Память оперативная DDR4 AMD 16GB 3200MHz (R9416G3206U2S-U)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Тайминги
16-18-18-39
Подсветка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715910
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-18-18-39
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
100

Описание товара Память оперативная DDR4 AMD 16GB 3200MHz (R9416G3206U2S-U)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти ориентирован на пользователей, которые хотят качественно улучшить производительность своей системы на базе процессоров AMD Ryzen без излишних затрат. Он станет отличным выбором для сборки сбалансированного игрового ПК или модернизации уже существующего, где требуется стабильная работа в играх, комфортная многозадачность с множеством приложений и браузерных вкладок, а также для решения повседневных творческих задач, таких как обработка фото или легкий видеомонтаж. Объём в 16 ГБ закрывает потребности большинства современных сценариев, а частота 3200 МГц является оптимальной точкой для платформ AMD, обеспечивая заметный прирост отзывчивости по сравнению со стандартными частотами.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, что означает совместимость исключительно с материнскими платами, оснащенными слотами под это поколение. Память выполнена в форм-факторе DIMM, который предназначен для настольных компьютеров, поэтому для ноутбуков или компактных систем (NUC, мини-ПК) она не подойдет. Переход на DDR4 по сравнению с устаревшей DDR3 приносит увеличение пропускной способности и снижение рабочего напряжения, что положительно сказывается на общей энергоэффективности и скорости отклика системы.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме дает 16 ГБ оперативной памяти. Такой объём позволяет комфортно играть в современные проекты, держать открытыми десятки вкладок в браузере параллельно с работой других программ. Рабочая частота 3200 МГц хорошо сочетается с архитектурой процессоров AMD Ryzen, чья внутренняя шина Infinity Fabric напрямую зависит от скорости памяти. В играх и приложениях, чувствительных к задержкам и пропускной способности, вы получите плавный и стабильный фреймрейт, а системный интерфейс будет реагировать быстрее.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Для достижения заявленной частоты 3200 МГц модули используют профиль AMP (AMD Memory Profile), аналог технологии XMP от Intel. Это означает, что для активации номинальной скорости в большинстве случаев достаточно выбрать соответствующий профиль в BIOS материнской платы, и система автоматически установит нужные тайминги и напряжение. Такой подход избавляет от необходимости ручного разгона и тонкой настройки, делая процесс обновления простым и безопасным даже для начинающих пользователей.

Совместимость с платформой

Память оптимизирована для работы с платформами AMD на базе процессоров Ryzen и соответствующими чипсетами материнских плат (A320, B450, B550, X470, X570 и новее). Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM стандарта DDR4, так как физически модули DDR4 несовместимы со слотами DDR3 или DDR5. Для гарантированной работы на частоте 3200 МГц рекомендуется использовать свежую версию BIOS/UEFI вашей платы, так как обновления часто улучшают совместимость с памятью.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данные модули памяти оснащены компактными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое чипами в процессе работы. Это способствует долгосрочной стабильности, особенно при длительных игровых сессиях или нагрузке. Низкопрофильный дизайн радиаторов минимизирует риск конфликта с массивными процессорными кулерами башенного типа, что делает планки универсальным решением для большинства корпусов и систем охлаждения.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде комплекта из двух идентичных планок, что изначально нацелено на использование в двухканальном режиме. Этот режим вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальной конфигурацией, что напрямую повышает производительность системы. Для активации двухканального режима установите модули в слоты одного цвета на материнской плате, как правило, это первый и третий или второй и четвертый слоты, что подробно описано в руководстве к плате.

Важные нюансы перед покупкой

Основное внимание при выборе стоит уделить проверке совместимости поколения памяти с вашей материнской платой. Помните, что DDR4 не работает в слотах DDR3 и наоборот. Хотя модули оптимизированы под AMD, они также совместимы и с современными платформами Intel, поддерживающими DDR4, но для активации частоты 3200 МГц на Intel потребуется включить профиль XMP. Если вы планируете в будущем расширить объём, идеальным решением будет покупка идентичного комплекта, так как смешивание модулей с разными характеристиками может привести к нестабильной работе на более низких частотах и таймингах.

Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 AMD 16GB 3200MHz (R9416G3206U2S-U)




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-18-18-39
Подсветка
нет
Развернуть
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти ориентирован на пользователей, которые хотят качественно улучшить производительность своей системы на базе процессоров AMD Ryzen без излишних затрат. Он станет отличным выбором для сборки сбалансированного игрового ПК или модернизации уже существующего, где требуется стабильная работа в играх, комфортная многозадачность с множеством приложений и браузерных вкладок, а также для решения повседневных творческих задач, таких как обработка фото или легкий видеомонтаж. Объём в 16 ГБ закрывает потребности большинства современных сценариев, а частота 3200 МГц является оптимальной точкой для платформ AMD, обеспечивая заметный прирост отзывчивости по сравнению со стандартными частотами.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, что означает совместимость исключительно с материнскими платами, оснащенными слотами под это поколение. Память выполнена в форм-факторе DIMM, который предназначен для настольных компьютеров, поэтому для ноутбуков или компактных систем (NUC, мини-ПК) она не подойдет. Переход на DDR4 по сравнению с устаревшей DDR3 приносит увеличение пропускной способности и снижение рабочего напряжения, что положительно сказывается на общей энергоэффективности и скорости отклика системы.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме дает 16 ГБ оперативной памяти. Такой объём позволяет комфортно играть в современные проекты, держать открытыми десятки вкладок в браузере параллельно с работой других программ. Рабочая частота 3200 МГц хорошо сочетается с архитектурой процессоров AMD Ryzen, чья внутренняя шина Infinity Fabric напрямую зависит от скорости памяти. В играх и приложениях, чувствительных к задержкам и пропускной способности, вы получите плавный и стабильный фреймрейт, а системный интерфейс будет реагировать быстрее.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Для достижения заявленной частоты 3200 МГц модули используют профиль AMP (AMD Memory Profile), аналог технологии XMP от Intel. Это означает, что для активации номинальной скорости в большинстве случаев достаточно выбрать соответствующий профиль в BIOS материнской платы, и система автоматически установит нужные тайминги и напряжение. Такой подход избавляет от необходимости ручного разгона и тонкой настройки, делая процесс обновления простым и безопасным даже для начинающих пользователей.

Совместимость с платформой

Память оптимизирована для работы с платформами AMD на базе процессоров Ryzen и соответствующими чипсетами материнских плат (A320, B450, B550, X470, X570 и новее). Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM стандарта DDR4, так как физически модули DDR4 несовместимы со слотами DDR3 или DDR5. Для гарантированной работы на частоте 3200 МГц рекомендуется использовать свежую версию BIOS/UEFI вашей платы, так как обновления часто улучшают совместимость с памятью.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данные модули памяти оснащены компактными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое чипами в процессе работы. Это способствует долгосрочной стабильности, особенно при длительных игровых сессиях или нагрузке. Низкопрофильный дизайн радиаторов минимизирует риск конфликта с массивными процессорными кулерами башенного типа, что делает планки универсальным решением для большинства корпусов и систем охлаждения.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде комплекта из двух идентичных планок, что изначально нацелено на использование в двухканальном режиме. Этот режим вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальной конфигурацией, что напрямую повышает производительность системы. Для активации двухканального режима установите модули в слоты одного цвета на материнской плате, как правило, это первый и третий или второй и четвертый слоты, что подробно описано в руководстве к плате.

Важные нюансы перед покупкой

Основное внимание при выборе стоит уделить проверке совместимости поколения памяти с вашей материнской платой. Помните, что DDR4 не работает в слотах DDR3 и наоборот. Хотя модули оптимизированы под AMD, они также совместимы и с современными платформами Intel, поддерживающими DDR4, но для активации частоты 3200 МГц на Intel потребуется включить профиль XMP. Если вы планируете в будущем расширить объём, идеальным решением будет покупка идентичного комплекта, так как смешивание модулей с разными характеристиками может привести к нестабильной работе на более низких частотах и таймингах.

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