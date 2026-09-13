Описание товара Память оперативная DDR3 Kingspec 4GB (KS1333D3P15004G)

Для кого и под какие задачи

Эта планка оперативной памяти DDR3 на 4 ГБ – классическое решение для недорогого апгрейда или сборки базового компьютера. Она идеально подойдет для обновления старых офисных и домашних ПК, где нужно повысить отзывчивость системы при работе с документами, просмотре веб-страниц и использовании нетребовательных приложений. Для современных игр или профессиональных задач вроде монтажа видео этого объёма уже недостаточно, но для повседневной многозадачности и легких нагрузок она станет хорошим и бюджетным выбором.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует поколение DDR3, которое было доминирующим стандартом для платформ на процессорах Intel Core i серий 1-4 поколения и AMD FX. Это значит, что планка совместима только с материнскими платами, имеющими слоты DIMM под DDR3. Форм-фактор стандартный DIMM для настольных компьютеров, поэтому для ноутбуков и компактных систем с SO-DIMM слотами она не подходит.

Объём, частота и реальная производительность

Объём в 4 гигабайта – это базовый уровень для комфортной работы в операционной системе Windows 10 или 11 с несколькими открытыми программами. Частота 1333 МГц является распространённой и часто поддерживаемой по умолчанию многими старыми материнскими платами и процессорами. Такая связка обеспечит достаточную скорость для фоновых задач и плавность интерфейса, но не стоит ждать от неё значительного прироста в производительности игр или специализированного софта по сравнению с более медленными модулями DDR3.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги этой памяти, судя по индексу модели, составляют CL9 или CL10, что является типичным значением для частоты 1333 МГц и обеспечивает приемлемую латентность. Рабочее напряжение стандартное для DDR3 – 1.5 В. Стоит отметить, что для бюджетных модулей такого класса поддержка профилей автоматического разгона вроде XMP обычно отсутствует, что означает работу на номинальной частоте 1333 МГц при условии её поддержки платформой.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами, использующими память DDR3. Это включает в себя материнские платы на чипсетах Intel LGA 1155, 1156, 1150 и AMD AM3/AM3+. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет именно слоты DDR3, так как они физически и электрически несовместимы с более новыми поколениями DDR4 или DDR5. Также стоит проверить максимально поддерживаемый объём памяти на канал и общую частоту в спецификациях платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель, судя по всему, выполнена в классическом форм-факторе без радиатора. Это нормально для модулей с невысокой частотой и напряжением, так как они не склонны к сильному нагреву даже под нагрузкой. Отсутствие массивного радиатора является плюсом с точки зрения совместимости – планка гарантированно поместится под любой, даже самый крупный процессорный кулер, и не создаст помех в компактных корпусах.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объёмом 4 ГБ. Для активации двухканального режима, который может дать ощутимый прирост производительности встроенной графики и в некоторых приложениях, потребуется приобрести вторую идентичную планку и установить их в правильные слоты на материнской плате, как правило, через один. При дальнейшем расширении системы рекомендуется использовать модули с максимально схожими характеристиками – частотой, таймингами и объёмом – для избежания нестабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – это поколение DDR3, которое не совместимо с современными платформами. Перед покупкой точно определите тип памяти, поддерживаемый вашей материнской платой. Эта планка – оптимальный и недорогой способ добавить оперативной памяти в старый компьютер или собрать систему для простых задач. Если вы планируете использовать ресурсоёмкие приложения или хотите запас на будущее, стоит рассмотреть комплект из двух модулей для двухканального режима или поискать предложения с большим объёмом, например, 8 ГБ, но в рамках всё той же платформы DDR3.