Накопитель SSD Patriot 4Tb P400 V4 (P400VP4TBM28H)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Patriot 4Tb P400 V4 (P400VP4TBM28H)
? SSD Patriot P400 V4 - это высокопроизводительный накопитель формата M.2 2280, поддерживающий интерфейс PCI Express 4.0 x4 и стандарт NVMe 2.0. Благодаря использованию современного контроллера и эффективной архитектуре, устройство обеспечивает молниеносные скорости чтения до 6200 МБ/с и записи до 5200 МБ/с, что делает его отличным выбором для геймеров, профессионалов и пользователей, работающих с ресурсоемкими задачами. ? Модель P400 V4 оснащена графеновой пластиной для отвода тепла, что позволяет поддерживать стабильную работу даже при длительных нагрузках. Такая система охлаждения помогает избежать перегрева и троттлинга, сохраняя оптимальную производительность на протяжении всего срока службы SSD. ? SSD совместим с консолями PlayStation 5, обеспечивая скорость последовательного чтения в PS5 до 6000 МБ/с. Это гарантирует быструю загрузку игр и плавный игровой процесс, а поддержка ресурса записи до 1280 ТБ свидетельствует о надежности накопителя для долгосрочного использования. ? Накопитель поддерживает современные технологии защиты данных, такие как Thermal Throttling и SmartECC, что дополнительно увеличивает стабильность и безопасность хранения информации. Гарантия 5 лет от производителя подтверждает высокое качество и долговечность устройства.
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