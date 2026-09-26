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SSD Твердотельный накопитель Solidigm S4620 Series SSD SATA 2.5" 480GB, DWPD Up to 3 купить в Санкт-Петербурге
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Твердотельный накопитель Solidigm S4620 Series SSD SATA 2.5" 480GB, DWPD Up to 3

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741453
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Характеристики

Бренд
Solidigm
Размеры в упаковке, см
14х11х2
Вес, г.
90

Описание товара Твердотельный накопитель Solidigm S4620 Series SSD SATA 2.5" 480GB, DWPD Up to 3

Твердотельный накопитель Solidigm S4620 Series SSD SATA 2.5" 480GB, DWPD Up to 3

Отзывы о товаре Твердотельный накопитель Solidigm S4620 Series SSD SATA 2.5" 480GB, DWPD Up to 3




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Характеристики
Бренд
Solidigm
Описание
Твердотельный накопитель Solidigm S4620 Series SSD SATA 2.5" 480GB, DWPD Up to 3
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Твердотельный накопитель Solidigm S4620 Series SSD SATA 2.5" 480GB, DWPD Up to 3 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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