Top.Mail.Ru
Joe Bonamassa - Redemption (coloured) (8712725750314) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Joe Bonamassa - Redemption (coloured) (8712725750314) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Joe Bonamassa - Redemption (coloured) (8712725750314) виниловая пластинка - фото 1
Joe Bonamassa - Redemption (coloured) (8712725750314) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
Redemption
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joe Bonamassa - Redemption (coloured) (8712725750314) виниловая пластинка - фото 1
  • Joe Bonamassa - Redemption (coloured) (8712725750314) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715786
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Joe Bonamassa - Redemption (coloured) (8712725750314) виниловая пластинка
5 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[8712725750314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
Redemption
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Evil Mama, King Bee Shakedown, Molly O', Deep In The Blues Again, Self-Inflicted Wounds, Pick Up The Pieces, The Ghost Of Macon Jones, Just 'Cos You Can Don't Mean You Should, Redemption, I've Got Some Mind Over What Matters, Stronger Now In Broken Places, Love Is A Gamble
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joe Bonamassa - Redemption (coloured) (8712725750314) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Evil Mama, King Bee Shakedown, Molly O', Deep In The Blues Again, Self-Inflicted Wounds, Pick Up The Pieces, The Ghost Of Macon Jones, Just 'Cos You Can Don't Mean You Should, Redemption, I've Got Some Mind Over What Matters, Stronger Now In Broken Places, Love Is A Gamble

Отзывы о товаре Joe Bonamassa - Redemption (coloured) (8712725750314) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[8712725750314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
Redemption
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Evil Mama, King Bee Shakedown, Molly O', Deep In The Blues Again, Self-Inflicted Wounds, Pick Up The Pieces, The Ghost Of Macon Jones, Just 'Cos You Can Don't Mean You Should, Redemption, I've Got Some Mind Over What Matters, Stronger Now In Broken Places, Love Is A Gamble
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Evil Mama, King Bee Shakedown, Molly O', Deep In The Blues Again, Self-Inflicted Wounds, Pick Up The Pieces, The Ghost Of Macon Jones, Just 'Cos You Can Don't Mean You Should, Redemption, I've Got Some Mind Over What Matters, Stronger Now In Broken Places, Love Is A Gamble
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Joe Bonamassa - Redemption (coloured) (8712725750314) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5090 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...