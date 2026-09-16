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Susan Wong - 511 (Audiophile Edition) (4895241434020) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Susan Wong - 511 (Audiophile Edition) (4895241434020) виниловая пластинка

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Susan Wong - 511 (Audiophile Edition) (4895241434020) виниловая пластинка - фото 1
Susan Wong - 511 (Audiophile Edition) (4895241434020) виниловая пластинка - фото 2
Susan Wong - 511 (Audiophile Edition) (4895241434020) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Susan Wong
Альбом (сингл)
511
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Susan Wong - 511 (Audiophile Edition) (4895241434020) виниловая пластинка - фото 1
  • Susan Wong - 511 (Audiophile Edition) (4895241434020) виниловая пластинка - фото 2
  • Susan Wong - 511 (Audiophile Edition) (4895241434020) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 
Начислим 198 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715737
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Susan Wong - 511 (Audiophile Edition) (4895241434020) виниловая пластинка
5 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Evosound
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Evosound
Barcode
[4895241434020]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Susan Wong
Альбом (сингл)
511
Жанр
Jazz
Трек-лист
September, I'm Not In Love, You Are So Beautiful, Home, Umbrella, Blame It On The Boogie, Everytime You Go Away, Billie Jean, Empty Room, Windmills Of My Mind, It Ain't Over 'Til It's Over, Saving All My Love For You, The Winner Takes It All
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Susan Wong - 511 (Audiophile Edition) (4895241434020) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: September, I'm Not In Love, You Are So Beautiful, Home, Umbrella, Blame It On The Boogie, Everytime You Go Away, Billie Jean, Empty Room, Windmills Of My Mind, It Ain't Over 'Til It's Over, Saving All My Love For You, The Winner Takes It All



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Susan Wong - 511 (Audiophile Edition) (4895241434020) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Evosound
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Evosound
Barcode
[4895241434020]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Susan Wong
Альбом (сингл)
511
Жанр
Jazz
Трек-лист
September, I'm Not In Love, You Are So Beautiful, Home, Umbrella, Blame It On The Boogie, Everytime You Go Away, Billie Jean, Empty Room, Windmills Of My Mind, It Ain't Over 'Til It's Over, Saving All My Love For You, The Winner Takes It All
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: September, I'm Not In Love, You Are So Beautiful, Home, Umbrella, Blame It On The Boogie, Everytime You Go Away, Billie Jean, Empty Room, Windmills Of My Mind, It Ain't Over 'Til It's Over, Saving All My Love For You, The Winner Takes It All


Теги товара: Limited Edition
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Susan Wong - 511 (Audiophile Edition) (4895241434020) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5680 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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