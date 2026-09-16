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Vikingur Olafsson - From Afar (coloured) (0028948619979) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Vikingur Olafsson - From Afar (coloured) (0028948619979) виниловая пластинка

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Vikingur Olafsson - From Afar (coloured) (0028948619979) виниловая пластинка - фото 1
Vikingur Olafsson - From Afar (coloured) (0028948619979) виниловая пластинка - фото 2
Vikingur Olafsson - From Afar (coloured) (0028948619979) виниловая пластинка - фото 3
Vikingur Olafsson - From Afar (coloured) (0028948619979) виниловая пластинка - фото 4
Vikingur Olafsson - From Afar (coloured) (0028948619979) виниловая пластинка - фото 5
Vikingur Olafsson - From Afar (coloured) (0028948619979) виниловая пластинка - фото 6
Vikingur Olafsson - From Afar (coloured) (0028948619979) виниловая пластинка - фото 7
Vikingur Olafsson - From Afar (coloured) (0028948619979) виниловая пластинка - фото 8
Vikingur Olafsson - From Afar (coloured) (0028948619979) виниловая пластинка - фото 9
Vikingur Olafsson - From Afar (coloured) (0028948619979) виниловая пластинка - фото 10
Vikingur Olafsson - From Afar (coloured) (0028948619979) виниловая пластинка - фото 11
Vikingur Olafsson - From Afar (coloured) (0028948619979) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Vikingur Olafsson
Альбом (сингл)
From Afar
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Vikingur Olafsson - From Afar (coloured) (0028948619979) виниловая пластинка - фото 1
  • Vikingur Olafsson - From Afar (coloured) (0028948619979) виниловая пластинка - фото 2
  • Vikingur Olafsson - From Afar (coloured) (0028948619979) виниловая пластинка - фото 3
  • Vikingur Olafsson - From Afar (coloured) (0028948619979) виниловая пластинка - фото 4
  • Vikingur Olafsson - From Afar (coloured) (0028948619979) виниловая пластинка - фото 5
  • Vikingur Olafsson - From Afar (coloured) (0028948619979) виниловая пластинка - фото 6
  • Vikingur Olafsson - From Afar (coloured) (0028948619979) виниловая пластинка - фото 7
  • Vikingur Olafsson - From Afar (coloured) (0028948619979) виниловая пластинка - фото 8
  • Vikingur Olafsson - From Afar (coloured) (0028948619979) виниловая пластинка - фото 9
  • Vikingur Olafsson - From Afar (coloured) (0028948619979) виниловая пластинка - фото 10
  • Vikingur Olafsson - From Afar (coloured) (0028948619979) виниловая пластинка - фото 11
  • Vikingur Olafsson - From Afar (coloured) (0028948619979) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 
Начислим 198 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715702
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Vikingur Olafsson - From Afar (coloured) (0028948619979) виниловая пластинка
5 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948619979]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Vikingur Olafsson
Альбом (сингл)
From Afar
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
J.S. Bach. Christe, du Lamm Gottes, BWV 619 (Arr. G. Kurtag), Schumann. Study in Canonic Form, Op. 56 No. 1, J.S. Bach. Adagio from Sonata for Solo Violin in C major (Arr. Vikingur Olafsson), Kurtag. Harmonica (Hommage a Borsody Laszlo) (From Jatekok / Book 3), Bartok. I. Rubato (Three Hungarian Folksongs from the Csik), Bartok. II. L'istesso tempo (Three Hungarian Folksongs from the Csik), Bartok. III. Poco vivo (Three Hungarian Folksongs from the Csik), Brahms. Intermezzo Op. 116, No. 4, Kurta
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Vikingur Olafsson - From Afar (coloured) (0028948619979) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: J.S. Bach. Christe, du Lamm Gottes, BWV 619 (Arr. G. Kurtag), Schumann. Study in Canonic Form, Op. 56 No. 1, J.S. Bach. Adagio from Sonata for Solo Violin in C major (Arr. Vikingur Olafsson), Kurtag. Harmonica (Hommage a Borsody Laszlo) (From Jatekok / Book 3), Bartok. I. Rubato (Three Hungarian Folksongs from the Csik), Bartok. II. L'istesso tempo (Three Hungarian Folksongs from the Csik), Bartok. III. Poco vivo (Three Hungarian Folksongs from the Csik), Brahms. Intermezzo Op. 116, No. 4, Kurtag. A Voice in the Distance (From Jatekok / Book 5), Birgisson. Where Life and Death May Dwell (Icelandic Folk Song), Allegro moderato (Transcr. G. Kurtag), Kaldalons. Ave Maria (Arr. Vikingur Olafsson), Kurtag. Little Chorale (From Jatekok / Book 1), Mozart. Laudate Dominum (Arr. Vikingur Olafsson), Kurtag. Sleepily (From Jatekok / Book 1), Schumann. Traumerei Op. 15, No. 7, Kurtag. Flowers We Are (From Jatekok / Book 7), Ades. The Branch (Az Ag), Kurtag. Twittering (From Jatekok / Book 1), Schumann. Vogel als Prophet Op. 82, No. 7, Kurtag. Scraps of a Colinda Melody – Faintly Recollected (Hommage a Farkas Ferenc) (From Jatekok / Book 3), J.S. Bach. Christe, du Lamm Gottes, BWV 619 (Arr. G. Kurtag), Schumann. Study in Canonic form, Op. 56 No. 1, J.S. Bach. Adagio from Sonata for Solo Violin in C Major (Arr. Vikingur Olafsson), Kurtag. Harmonica (Hommage a Borsody Laszlo) (From Jatekok / Book 3), Bartok. I. Rubato (Three Hungarian Folksongs from the Csik), Bartok. II. L'istesso tempo (Three Hungarian Folksongs from the Csik), Bartok. III. Poco vivo (Three Hungarian Folksongs from th, Brahms. Intermezzo Op. 116, No. 4, Kurtag. A Voice in the Distance (From Jatekok / Book 5), Birgisson. Where Life and Death May Dwell (Icelandic Folk Song), Allegro moderato (Transcr. G. Kurtag), Kaldalons. Ave Maria (Arr. Vikingur Olafsson), Kurtag. Little Chorale (From Jatekok / Book 1), Mozart. Laudate Dominum (Arr. Vikingur Olafsson), Kurtag. Sleepily (From Jatekok / Book 1), Schumann. Traumerei Op. 15, No. 7, Kurtag. Flowers We Are (From Jatekok / Book 7), Ades. The Branch (Az Ag), Kurtag. Twittering (From Jatekok / Book 1), Schumann. Vogel als Prophet Op. 82, No. 7, Kurtag. Scraps of a Colinda Melody – Faintly Recollected (Hommage a Farkas Ferenc) (From Jatekok / Book 3)



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Vikingur Olafsson - From Afar (coloured) (0028948619979) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948619979]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Vikingur Olafsson
Альбом (сингл)
From Afar
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
J.S. Bach. Christe, du Lamm Gottes, BWV 619 (Arr. G. Kurtag), Schumann. Study in Canonic Form, Op. 56 No. 1, J.S. Bach. Adagio from Sonata for Solo Violin in C major (Arr. Vikingur Olafsson), Kurtag. Harmonica (Hommage a Borsody Laszlo) (From Jatekok / Book 3), Bartok. I. Rubato (Three Hungarian Folksongs from the Csik), Bartok. II. L'istesso tempo (Three Hungarian Folksongs from the Csik), Bartok. III. Poco vivo (Three Hungarian Folksongs from the Csik), Brahms. Intermezzo Op. 116, No. 4, Kurta
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: J.S. Bach. Christe, du Lamm Gottes, BWV 619 (Arr. G. Kurtag), Schumann. Study in Canonic Form, Op. 56 No. 1, J.S. Bach. Adagio from Sonata for Solo Violin in C major (Arr. Vikingur Olafsson), Kurtag. Harmonica (Hommage a Borsody Laszlo) (From Jatekok / Book 3), Bartok. I. Rubato (Three Hungarian Folksongs from the Csik), Bartok. II. L'istesso tempo (Three Hungarian Folksongs from the Csik), Bartok. III. Poco vivo (Three Hungarian Folksongs from the Csik), Brahms. Intermezzo Op. 116, No. 4, Kurtag. A Voice in the Distance (From Jatekok / Book 5), Birgisson. Where Life and Death May Dwell (Icelandic Folk Song), Allegro moderato (Transcr. G. Kurtag), Kaldalons. Ave Maria (Arr. Vikingur Olafsson), Kurtag. Little Chorale (From Jatekok / Book 1), Mozart. Laudate Dominum (Arr. Vikingur Olafsson), Kurtag. Sleepily (From Jatekok / Book 1), Schumann. Traumerei Op. 15, No. 7, Kurtag. Flowers We Are (From Jatekok / Book 7), Ades. The Branch (Az Ag), Kurtag. Twittering (From Jatekok / Book 1), Schumann. Vogel als Prophet Op. 82, No. 7, Kurtag. Scraps of a Colinda Melody – Faintly Recollected (Hommage a Farkas Ferenc) (From Jatekok / Book 3), J.S. Bach. Christe, du Lamm Gottes, BWV 619 (Arr. G. Kurtag), Schumann. Study in Canonic form, Op. 56 No. 1, J.S. Bach. Adagio from Sonata for Solo Violin in C Major (Arr. Vikingur Olafsson), Kurtag. Harmonica (Hommage a Borsody Laszlo) (From Jatekok / Book 3), Bartok. I. Rubato (Three Hungarian Folksongs from the Csik), Bartok. II. L'istesso tempo (Three Hungarian Folksongs from the Csik), Bartok. III. Poco vivo (Three Hungarian Folksongs from th, Brahms. Intermezzo Op. 116, No. 4, Kurtag. A Voice in the Distance (From Jatekok / Book 5), Birgisson. Where Life and Death May Dwell (Icelandic Folk Song), Allegro moderato (Transcr. G. Kurtag), Kaldalons. Ave Maria (Arr. Vikingur Olafsson), Kurtag. Little Chorale (From Jatekok / Book 1), Mozart. Laudate Dominum (Arr. Vikingur Olafsson), Kurtag. Sleepily (From Jatekok / Book 1), Schumann. Traumerei Op. 15, No. 7, Kurtag. Flowers We Are (From Jatekok / Book 7), Ades. The Branch (Az Ag), Kurtag. Twittering (From Jatekok / Book 1), Schumann. Vogel als Prophet Op. 82, No. 7, Kurtag. Scraps of a Colinda Melody – Faintly Recollected (Hommage a Farkas Ferenc) (From Jatekok / Book 3)


Теги товара: Limited Edition
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Vikingur Olafsson - From Afar (coloured) (0028948619979) виниловая пластинка - по цене 5680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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