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Isaac Hayes - The Best Of (0888072675919) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Isaac Hayes - The Best Of (0888072675919) виниловая пластинка

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Isaac Hayes - The Best Of (0888072675919) виниловая пластинка - фото 1
Isaac Hayes - The Best Of (0888072675919) виниловая пластинка - фото 2
Isaac Hayes - The Best Of (0888072675919) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Isaac Hayes
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Isaac Hayes - The Best Of (0888072675919) виниловая пластинка - фото 1
  • Isaac Hayes - The Best Of (0888072675919) виниловая пластинка - фото 2
  • Isaac Hayes - The Best Of (0888072675919) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715688
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Isaac Hayes - The Best Of (0888072675919) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Craft Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Craft Recordings
Barcode
[0888072675919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Isaac Hayes
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Soul
Трек-лист
Theme From Shaft, Walk On By, Never Can Say Goodbye, The Look Of Love, Theme From The Men, By The Time I Get To Phoenix, Joy" (Pt 1), Do Your Thing, I Stand Accused, Wonderful
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Isaac Hayes - The Best Of (0888072675919) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Theme From Shaft, Walk On By, Never Can Say Goodbye, The Look Of Love, Theme From The Men, By The Time I Get To Phoenix, Joy" (Pt 1), Do Your Thing, I Stand Accused, Wonderful



Теги товара: Соул

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Характеристики
Бренд
Craft Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Craft Recordings
Barcode
[0888072675919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Isaac Hayes
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Soul
Трек-лист
Theme From Shaft, Walk On By, Never Can Say Goodbye, The Look Of Love, Theme From The Men, By The Time I Get To Phoenix, Joy" (Pt 1), Do Your Thing, I Stand Accused, Wonderful
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Theme From Shaft, Walk On By, Never Can Say Goodbye, The Look Of Love, Theme From The Men, By The Time I Get To Phoenix, Joy" (Pt 1), Do Your Thing, I Stand Accused, Wonderful


Теги товара: Соул
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Isaac Hayes - The Best Of (0888072675919) виниловая пластинка - по цене 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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