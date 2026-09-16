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George Harrison - Extra Texture (4099964011708) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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George Harrison - Extra Texture (4099964011708) виниловая пластинка

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George Harrison - Extra Texture (4099964011708) виниловая пластинка - фото 2
George Harrison - Extra Texture (4099964011708) виниловая пластинка - фото 3
George Harrison - Extra Texture (4099964011708) виниловая пластинка - фото 4
George Harrison - Extra Texture (4099964011708) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
George Harrison
Альбом (сингл)
Extra Texture
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • George Harrison - Extra Texture (4099964011708) виниловая пластинка - фото 1
  • George Harrison - Extra Texture (4099964011708) виниловая пластинка - фото 2
  • George Harrison - Extra Texture (4099964011708) виниловая пластинка - фото 3
  • George Harrison - Extra Texture (4099964011708) виниловая пластинка - фото 4
  • George Harrison - Extra Texture (4099964011708) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715642
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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George Harrison - Extra Texture (4099964011708) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964011708]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
George Harrison
Альбом (сингл)
Extra Texture
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
You, The End, This Guitar (Can't Keep From Crying), Ooh Baby (You Know That I Love You), World Of Stone, A Bit More Of You, Can't Stop Thinking About You, Tired Of Midnight Blue, Grey Cloudy Lies, His Name Is Legs (Ladies & Gentlemen)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара George Harrison - Extra Texture (4099964011708) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: You, The End, This Guitar (Can't Keep From Crying), Ooh Baby (You Know That I Love You), World Of Stone, A Bit More Of You, Can't Stop Thinking About You, Tired Of Midnight Blue, Grey Cloudy Lies, His Name Is Legs (Ladies & Gentlemen)



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре George Harrison - Extra Texture (4099964011708) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964011708]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
George Harrison
Альбом (сингл)
Extra Texture
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
You, The End, This Guitar (Can't Keep From Crying), Ooh Baby (You Know That I Love You), World Of Stone, A Bit More Of You, Can't Stop Thinking About You, Tired Of Midnight Blue, Grey Cloudy Lies, His Name Is Legs (Ladies & Gentlemen)
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: You, The End, This Guitar (Can't Keep From Crying), Ooh Baby (You Know That I Love You), World Of Stone, A Bit More Of You, Can't Stop Thinking About You, Tired Of Midnight Blue, Grey Cloudy Lies, His Name Is Legs (Ladies & Gentlemen)


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


George Harrison - Extra Texture (4099964011708) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5210 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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