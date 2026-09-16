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Aldous Harding - Party (0191400000810) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Aldous Harding - Party (0191400000810) виниловая пластинка

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Aldous Harding - Party (0191400000810) виниловая пластинка - фото 1
Aldous Harding - Party (0191400000810) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Aldous Harding
Альбом (сингл)
Party
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Aldous Harding - Party (0191400000810) виниловая пластинка - фото 1
  • Aldous Harding - Party (0191400000810) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715566
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Aldous Harding - Party (0191400000810) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0191400000810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Aldous Harding
Альбом (сингл)
Party
Жанр
Кантри
Трек-лист
Blend, Imagining My Man, Living The Classics, Party, I'm So Sorry, Horizon, What If Birds Aren't Singing They're Screaming, The World Is Looking For You, Swell Does The Skull
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Aldous Harding - Party (0191400000810) виниловая пластинка

"Party" - второй студийный альбом новозеландской фолк-певицы и автора песен Олдос Хардинг, выпущенный 19 мая 2017 года на лейбле 4AD. Альбом был записан в Бристоле с Джоном Пэришем, который выступил продюсером альбома, и в его записи приняли участие Пэриш, Фенне Лили и Майк Хадреас. Диск был номинирован на премию "Альбом года" на церемонии вручения наград New Zealand Music Awards 2017 года, а также на премию IMPALA "Европейский альбом года". Олдос Хардинг - автор-исполнитель и музыкант из Новой Зеландии. Она родилась 20 января 1990 года в Окленде, Новая Зеландия, и выросла в городе Литтелтон. Хардинг начала свою музыкальную карьеру в подростковом возрасте, выступая в различных группах, а в 2014 году начала сольную карьеру. Ее дебютный альбом "Aldous Harding" был выпущен в 2014 году и получил одобрение критиков за его захватывающее, глубокое звучание и характерный голос Хардинг. С тех пор Хардинг выпустила еще несколько альбомов, включая "Party" в 2017 году и "Designer" в 2019 году. Ее музыка часто характеризуется поэтическими текстами, сложными мелодиями и редкими, атмосферными инструментами. Хардинг получила высокую оценку за свои живые выступления, которые известны своей интенсивностью и эмоциональной глубиной. Она много гастролировала по Европе, Северной Америке и Австралазии и была номинирована на несколько музыкальных премий, включая Taite Music Prize и APRA Silver Scroll. Олдос Хардинг - уникальный и талантливый музыкант, которая быстро стала одним из самых признанных артистов Новой Зеландии.

Отзывы о товаре Aldous Harding - Party (0191400000810) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0191400000810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Aldous Harding
Альбом (сингл)
Party
Жанр
Кантри
Трек-лист
Blend, Imagining My Man, Living The Classics, Party, I'm So Sorry, Horizon, What If Birds Aren't Singing They're Screaming, The World Is Looking For You, Swell Does The Skull
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Party" - второй студийный альбом новозеландской фолк-певицы и автора песен Олдос Хардинг, выпущенный 19 мая 2017 года на лейбле 4AD. Альбом был записан в Бристоле с Джоном Пэришем, который выступил продюсером альбома, и в его записи приняли участие Пэриш, Фенне Лили и Майк Хадреас. Диск был номинирован на премию "Альбом года" на церемонии вручения наград New Zealand Music Awards 2017 года, а также на премию IMPALA "Европейский альбом года". Олдос Хардинг - автор-исполнитель и музыкант из Новой Зеландии. Она родилась 20 января 1990 года в Окленде, Новая Зеландия, и выросла в городе Литтелтон. Хардинг начала свою музыкальную карьеру в подростковом возрасте, выступая в различных группах, а в 2014 году начала сольную карьеру. Ее дебютный альбом "Aldous Harding" был выпущен в 2014 году и получил одобрение критиков за его захватывающее, глубокое звучание и характерный голос Хардинг. С тех пор Хардинг выпустила еще несколько альбомов, включая "Party" в 2017 году и "Designer" в 2019 году. Ее музыка часто характеризуется поэтическими текстами, сложными мелодиями и редкими, атмосферными инструментами. Хардинг получила высокую оценку за свои живые выступления, которые известны своей интенсивностью и эмоциональной глубиной. Она много гастролировала по Европе, Северной Америке и Австралазии и была номинирована на несколько музыкальных премий, включая Taite Music Prize и APRA Silver Scroll. Олдос Хардинг - уникальный и талантливый музыкант, которая быстро стала одним из самых признанных артистов Новой Зеландии.
Самовывоз
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Aldous Harding - Party (0191400000810) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3560 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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