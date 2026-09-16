Описание товара Aldous Harding - Party (0191400000810) виниловая пластинка

"Party" - второй студийный альбом новозеландской фолк-певицы и автора песен Олдос Хардинг, выпущенный 19 мая 2017 года на лейбле 4AD. Альбом был записан в Бристоле с Джоном Пэришем, который выступил продюсером альбома, и в его записи приняли участие Пэриш, Фенне Лили и Майк Хадреас. Диск был номинирован на премию "Альбом года" на церемонии вручения наград New Zealand Music Awards 2017 года, а также на премию IMPALA "Европейский альбом года". Олдос Хардинг - автор-исполнитель и музыкант из Новой Зеландии. Она родилась 20 января 1990 года в Окленде, Новая Зеландия, и выросла в городе Литтелтон. Хардинг начала свою музыкальную карьеру в подростковом возрасте, выступая в различных группах, а в 2014 году начала сольную карьеру. Ее дебютный альбом "Aldous Harding" был выпущен в 2014 году и получил одобрение критиков за его захватывающее, глубокое звучание и характерный голос Хардинг. С тех пор Хардинг выпустила еще несколько альбомов, включая "Party" в 2017 году и "Designer" в 2019 году. Ее музыка часто характеризуется поэтическими текстами, сложными мелодиями и редкими, атмосферными инструментами. Хардинг получила высокую оценку за свои живые выступления, которые известны своей интенсивностью и эмоциональной глубиной. Она много гастролировала по Европе, Северной Америке и Австралазии и была номинирована на несколько музыкальных премий, включая Taite Music Prize и APRA Silver Scroll. Олдос Хардинг - уникальный и талантливый музыкант, которая быстро стала одним из самых признанных артистов Новой Зеландии.