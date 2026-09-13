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Aldous Harding - Designer (0191400010215) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Aldous Harding - Designer (0191400010215) виниловая пластинка

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Aldous Harding - Designer (0191400010215) виниловая пластинка - фото 1
Aldous Harding - Designer (0191400010215) виниловая пластинка - фото 2
Aldous Harding - Designer (0191400010215) виниловая пластинка - фото 3
Aldous Harding - Designer (0191400010215) виниловая пластинка - фото 4
Aldous Harding - Designer (0191400010215) виниловая пластинка - фото 5
Aldous Harding - Designer (0191400010215) виниловая пластинка - фото 6
Aldous Harding - Designer (0191400010215) виниловая пластинка - фото 7
Aldous Harding - Designer (0191400010215) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Aldous Harding
Альбом (сингл)
Designer
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Aldous Harding - Designer (0191400010215) виниловая пластинка - фото 1
  • Aldous Harding - Designer (0191400010215) виниловая пластинка - фото 2
  • Aldous Harding - Designer (0191400010215) виниловая пластинка - фото 3
  • Aldous Harding - Designer (0191400010215) виниловая пластинка - фото 4
  • Aldous Harding - Designer (0191400010215) виниловая пластинка - фото 5
  • Aldous Harding - Designer (0191400010215) виниловая пластинка - фото 6
  • Aldous Harding - Designer (0191400010215) виниловая пластинка - фото 7
  • Aldous Harding - Designer (0191400010215) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715565
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Характеристики

Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0191400010215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Aldous Harding
Альбом (сингл)
Designer
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Fixture Picture, Designer, Zoo Eyes, Treasure, The Barrel, Damn, Weight Of The Planets, Heaven Is Empty, Pilot
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Aldous Harding - Designer (0191400010215) виниловая пластинка

"Designer" - третий студийный альбом новозеландской автора-исполнителя Олдос Хардинг, выпущенный 26 апреля 2019 года лейблом 4AD. Песня "The Barrel" получила премию APRA Silver Scroll в 2019 году.

Отзывы о товаре Aldous Harding - Designer (0191400010215) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0191400010215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Aldous Harding
Альбом (сингл)
Designer
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Fixture Picture, Designer, Zoo Eyes, Treasure, The Barrel, Damn, Weight Of The Planets, Heaven Is Empty, Pilot
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Designer" - третий студийный альбом новозеландской автора-исполнителя Олдос Хардинг, выпущенный 26 апреля 2019 года лейблом 4AD. Песня "The Barrel" получила премию APRA Silver Scroll в 2019 году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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