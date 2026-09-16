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Clutch - Book Of Bad Decisions (0896308002866) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Clutch - Book Of Bad Decisions (0896308002866) виниловая пластинка

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Clutch - Book Of Bad Decisions (0896308002866) виниловая пластинка - фото 1
Clutch - Book Of Bad Decisions (0896308002866) виниловая пластинка - фото 2
Clutch - Book Of Bad Decisions (0896308002866) виниловая пластинка - фото 3
Clutch - Book Of Bad Decisions (0896308002866) виниловая пластинка - фото 4
Clutch - Book Of Bad Decisions (0896308002866) виниловая пластинка - фото 5
Clutch - Book Of Bad Decisions (0896308002866) виниловая пластинка - фото 6
Clutch - Book Of Bad Decisions (0896308002866) виниловая пластинка - фото 7
Clutch - Book Of Bad Decisions (0896308002866) виниловая пластинка - фото 8
Clutch - Book Of Bad Decisions (0896308002866) виниловая пластинка - фото 9
Clutch - Book Of Bad Decisions (0896308002866) виниловая пластинка - фото 10
Clutch - Book Of Bad Decisions (0896308002866) виниловая пластинка - фото 11
Clutch - Book Of Bad Decisions (0896308002866) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Clutch
Альбом (сингл)
Book Of Bad Decisions
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Clutch - Book Of Bad Decisions (0896308002866) виниловая пластинка - фото 1
  • Clutch - Book Of Bad Decisions (0896308002866) виниловая пластинка - фото 2
  • Clutch - Book Of Bad Decisions (0896308002866) виниловая пластинка - фото 3
  • Clutch - Book Of Bad Decisions (0896308002866) виниловая пластинка - фото 4
  • Clutch - Book Of Bad Decisions (0896308002866) виниловая пластинка - фото 5
  • Clutch - Book Of Bad Decisions (0896308002866) виниловая пластинка - фото 6
  • Clutch - Book Of Bad Decisions (0896308002866) виниловая пластинка - фото 7
  • Clutch - Book Of Bad Decisions (0896308002866) виниловая пластинка - фото 8
  • Clutch - Book Of Bad Decisions (0896308002866) виниловая пластинка - фото 9
  • Clutch - Book Of Bad Decisions (0896308002866) виниловая пластинка - фото 10
  • Clutch - Book Of Bad Decisions (0896308002866) виниловая пластинка - фото 11
  • Clutch - Book Of Bad Decisions (0896308002866) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715554
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Clutch - Book Of Bad Decisions (0896308002866) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Weathermaker
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Weathermaker
Barcode
[0896308002866]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Clutch
Альбом (сингл)
Book Of Bad Decisions
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Gimme The Keys, Spirit Of '76, Book Of Bad Decisions, How To Shake Hands, In Walks Barbarella, Vision Quest, Weird Times, Emily Dickinson, Sonic Counselor, A Good Fire, Ghoul Wrangler, H.B. Is In Control, Hot Bottom Feeder, Paper & Strife, Lorelei
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Clutch - Book Of Bad Decisions (0896308002866) виниловая пластинка

Двенадцатый студийный альбом 2018 года рок-группы Clutch. Альбом выпущен на собственном лейбле Weathermaker Music и был отмечен "MetalSucks", "Rolling Stone" и "Exclaim!" как успешный. Clutch - американская рок-группа из города Джермантаун, штат Мэриленд основанная в 1990 году. За двадцатилетнюю историю группа имеет в своем багаже более десятка студийных альбомов, более 2000 сыгранных концертов, преданное фанатское сообщество и собственный лейбл "Weathermaker".

Отзывы о товаре Clutch - Book Of Bad Decisions (0896308002866) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Weathermaker
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Weathermaker
Barcode
[0896308002866]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Clutch
Альбом (сингл)
Book Of Bad Decisions
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Gimme The Keys, Spirit Of '76, Book Of Bad Decisions, How To Shake Hands, In Walks Barbarella, Vision Quest, Weird Times, Emily Dickinson, Sonic Counselor, A Good Fire, Ghoul Wrangler, H.B. Is In Control, Hot Bottom Feeder, Paper & Strife, Lorelei
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Двенадцатый студийный альбом 2018 года рок-группы Clutch. Альбом выпущен на собственном лейбле Weathermaker Music и был отмечен "MetalSucks", "Rolling Stone" и "Exclaim!" как успешный. Clutch - американская рок-группа из города Джермантаун, штат Мэриленд основанная в 1990 году. За двадцатилетнюю историю группа имеет в своем багаже более десятка студийных альбомов, более 2000 сыгранных концертов, преданное фанатское сообщество и собственный лейбл "Weathermaker".
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Clutch - Book Of Bad Decisions (0896308002866) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4740 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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