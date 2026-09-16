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Underworld - Oblivion With Bells (0044003442559) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Underworld - Oblivion With Bells (0044003442559) виниловая пластинка

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Underworld - Oblivion With Bells (0044003442559) виниловая пластинка - фото 1
Underworld - Oblivion With Bells (0044003442559) виниловая пластинка - фото 2
Underworld - Oblivion With Bells (0044003442559) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Underworld
Альбом (сингл)
Oblivion With Bells
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Underworld - Oblivion With Bells (0044003442559) виниловая пластинка - фото 1
  • Underworld - Oblivion With Bells (0044003442559) виниловая пластинка - фото 2
  • Underworld - Oblivion With Bells (0044003442559) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715544
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Underworld - Oblivion With Bells (0044003442559) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0044003442559]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Underworld
Альбом (сингл)
Oblivion With Bells
Жанр
House
Трек-лист
Crocodile, Beautiful Burnout, Holding The Moth, To Heal, Ring Road, Glam Bucket, Boy, Boy, Boy, Cuddle Bunny vs The Celtic Villages, Faxed Invitation, Good Morning Cockerel, Best Mamgu Ever
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Underworld - Oblivion With Bells (0044003442559) виниловая пластинка

Тяжелая черная двойная виниловая пластинка, нарезанная на половинной скорости и тщательно проверенная для обеспечения высочайшего качества звука. Седьмой альбом Underworld Oblivion With Bells был первоначально выпущен в 2007 году. В него вошли синглы « Crocodile » и « Beautiful Burnout ». Двойной разворот с классическим дизайном оригинального издания, но с дополнительными деталями на корешке для демонстрации вашей коллекции.

Отзывы о товаре Underworld - Oblivion With Bells (0044003442559) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0044003442559]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Underworld
Альбом (сингл)
Oblivion With Bells
Жанр
House
Трек-лист
Crocodile, Beautiful Burnout, Holding The Moth, To Heal, Ring Road, Glam Bucket, Boy, Boy, Boy, Cuddle Bunny vs The Celtic Villages, Faxed Invitation, Good Morning Cockerel, Best Mamgu Ever
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Тяжелая черная двойная виниловая пластинка, нарезанная на половинной скорости и тщательно проверенная для обеспечения высочайшего качества звука. Седьмой альбом Underworld Oblivion With Bells был первоначально выпущен в 2007 году. В него вошли синглы « Crocodile » и « Beautiful Burnout ». Двойной разворот с классическим дизайном оригинального издания, но с дополнительными деталями на корешке для демонстрации вашей коллекции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Underworld - Oblivion With Bells (0044003442559) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6040 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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