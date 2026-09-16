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Underworld - Barking (0044003442566) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Underworld - Barking (0044003442566) виниловая пластинка

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Underworld - Barking (0044003442566) виниловая пластинка - фото 1
Underworld - Barking (0044003442566) виниловая пластинка - фото 2
Underworld - Barking (0044003442566) виниловая пластинка - фото 3
Underworld - Barking (0044003442566) виниловая пластинка - фото 4
Underworld - Barking (0044003442566) виниловая пластинка - фото 5
Underworld - Barking (0044003442566) виниловая пластинка - фото 6
Underworld - Barking (0044003442566) виниловая пластинка - фото 7
Underworld - Barking (0044003442566) виниловая пластинка - фото 8
Underworld - Barking (0044003442566) виниловая пластинка - фото 9
Underworld - Barking (0044003442566) виниловая пластинка - фото 10
Underworld - Barking (0044003442566) виниловая пластинка - фото 11
Underworld - Barking (0044003442566) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Underworld
Альбом (сингл)
Barking
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Underworld - Barking (0044003442566) виниловая пластинка - фото 1
  • Underworld - Barking (0044003442566) виниловая пластинка - фото 2
  • Underworld - Barking (0044003442566) виниловая пластинка - фото 3
  • Underworld - Barking (0044003442566) виниловая пластинка - фото 4
  • Underworld - Barking (0044003442566) виниловая пластинка - фото 5
  • Underworld - Barking (0044003442566) виниловая пластинка - фото 6
  • Underworld - Barking (0044003442566) виниловая пластинка - фото 7
  • Underworld - Barking (0044003442566) виниловая пластинка - фото 8
  • Underworld - Barking (0044003442566) виниловая пластинка - фото 9
  • Underworld - Barking (0044003442566) виниловая пластинка - фото 10
  • Underworld - Barking (0044003442566) виниловая пластинка - фото 11
  • Underworld - Barking (0044003442566) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715542
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Underworld - Barking (0044003442566) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0044003442566]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Underworld
Альбом (сингл)
Barking
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Bird 1, Always Loved A Film, Scribble, Hamburg Hotel, Grace, Between Stars, Diamond Jigsaw, Moon In Water, Louisiana
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Underworld - Barking (0044003442566) виниловая пластинка

Тяжелая черная двойная виниловая пластинка, нарезанная на половинной скорости и тщательно проверенная для обеспечения высочайшего качества звука. Восьмой альбом Underworld Barking был первоначально выпущен в 2010 году. В него вошли такие треки, как « Bird1 », « Always Love a Film », « Scribble » и « Moon in Water ». Двойной разворот с классическим дизайном оригинального издания, но с дополнительными деталями на корешке для демонстрации вашей коллекции.

Отзывы о товаре Underworld - Barking (0044003442566) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0044003442566]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Underworld
Альбом (сингл)
Barking
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Bird 1, Always Loved A Film, Scribble, Hamburg Hotel, Grace, Between Stars, Diamond Jigsaw, Moon In Water, Louisiana
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Тяжелая черная двойная виниловая пластинка, нарезанная на половинной скорости и тщательно проверенная для обеспечения высочайшего качества звука. Восьмой альбом Underworld Barking был первоначально выпущен в 2010 году. В него вошли такие треки, как « Bird1 », « Always Love a Film », « Scribble » и « Moon in Water ». Двойной разворот с классическим дизайном оригинального издания, но с дополнительными деталями на корешке для демонстрации вашей коллекции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Underworld - Barking (0044003442566) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6040 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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