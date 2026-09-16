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Owl City - All Things Bright & Beautiful (0602527693682) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Owl City - All Things Bright & Beautiful (0602527693682) виниловая пластинка

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Owl City - All Things Bright &amp; Beautiful (0602527693682) виниловая пластинка - фото 1
Owl City - All Things Bright &amp; Beautiful (0602527693682) виниловая пластинка - фото 2
Owl City - All Things Bright &amp; Beautiful (0602527693682) виниловая пластинка - фото 3
Owl City - All Things Bright &amp; Beautiful (0602527693682) виниловая пластинка - фото 4
Owl City - All Things Bright &amp; Beautiful (0602527693682) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Owl City
Альбом (сингл)
All Things Bright & Beautiful
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Owl City - All Things Bright &amp; Beautiful (0602527693682) виниловая пластинка - фото 1
  • Owl City - All Things Bright &amp; Beautiful (0602527693682) виниловая пластинка - фото 2
  • Owl City - All Things Bright &amp; Beautiful (0602527693682) виниловая пластинка - фото 3
  • Owl City - All Things Bright &amp; Beautiful (0602527693682) виниловая пластинка - фото 4
  • Owl City - All Things Bright &amp; Beautiful (0602527693682) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715527
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Owl City - All Things Bright & Beautiful (0602527693682) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602527693682]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Owl City
Альбом (сингл)
All Things Bright & Beautiful
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Real World, Deer In The Headlights, Angels, Dreams Don't Turn To Dust, Honey And The Bee, Kamikaze, January 28, 1986, Galaxies, Hospital Flowers, Alligator Sky, The Yacht Club, Plant Life
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Owl City - All Things Bright & Beautiful (0602527693682) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Real World, Deer In The Headlights, Angels, Dreams Don't Turn To Dust, Honey And The Bee, Kamikaze, January 28, 1986, Galaxies, Hospital Flowers, Alligator Sky, The Yacht Club, Plant Life

Отзывы о товаре Owl City - All Things Bright & Beautiful (0602527693682) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602527693682]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Owl City
Альбом (сингл)
All Things Bright & Beautiful
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Real World, Deer In The Headlights, Angels, Dreams Don't Turn To Dust, Honey And The Bee, Kamikaze, January 28, 1986, Galaxies, Hospital Flowers, Alligator Sky, The Yacht Club, Plant Life
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Real World, Deer In The Headlights, Angels, Dreams Don't Turn To Dust, Honey And The Bee, Kamikaze, January 28, 1986, Galaxies, Hospital Flowers, Alligator Sky, The Yacht Club, Plant Life
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Owl City - All Things Bright & Beautiful (0602527693682) виниловая пластинка - стоимость товара 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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