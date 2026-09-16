Top.Mail.Ru
Chocolate Watch Band - The Inner Mystique (0090771530714) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Chocolate Watch Band - The Inner Mystique (0090771530714) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Chocolate Watch Band - The Inner Mystique (0090771530714) виниловая пластинка - фото 1
Chocolate Watch Band - The Inner Mystique (0090771530714) виниловая пластинка - фото 2
Chocolate Watch Band - The Inner Mystique (0090771530714) виниловая пластинка - фото 3
Chocolate Watch Band - The Inner Mystique (0090771530714) виниловая пластинка - фото 4
Chocolate Watch Band - The Inner Mystique (0090771530714) виниловая пластинка - фото 5
Chocolate Watch Band - The Inner Mystique (0090771530714) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Chocolate Watch Band
Альбом (сингл)
The Inner Mystique
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chocolate Watch Band - The Inner Mystique (0090771530714) виниловая пластинка - фото 1
  • Chocolate Watch Band - The Inner Mystique (0090771530714) виниловая пластинка - фото 2
  • Chocolate Watch Band - The Inner Mystique (0090771530714) виниловая пластинка - фото 3
  • Chocolate Watch Band - The Inner Mystique (0090771530714) виниловая пластинка - фото 4
  • Chocolate Watch Band - The Inner Mystique (0090771530714) виниловая пластинка - фото 5
  • Chocolate Watch Band - The Inner Mystique (0090771530714) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715500
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Chocolate Watch Band - The Inner Mystique (0090771530714) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sundazed Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sundazed Music
Barcode
[0090771530714]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Chocolate Watch Band
Альбом (сингл)
The Inner Mystique
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Voyage Of The Trieste, In The Past, Inner Mystique, I'm Not Like Everybody Else, Medication, Let's Go, Let's Go, Let's Go, Baby Blue, I Ain't No Miracle Worker
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chocolate Watch Band - The Inner Mystique (0090771530714) виниловая пластинка

«The Inner Mystique», гипнотический второй альбом группы Chocolate Watch Band, продолжает ровно то, с чего вас бросил его священный предшественник: поиск идеальной пары на местном мероприятии Love-In. Когда непревзойденный вокалист Watch Band Дэйв Агилар хватает вас за лацканы и заявляет: «Я не все остальные», у вас нет выбора, кроме как поверить ему. Он не такой. А когда сессионный вокалист Дон Беннетт расхваливает достоинства «Medication», кто усомнится в его искренности? Особенно когда он разжигает огонь до точки кипения, где лекарства могут быть уже не столь важны. Но настоящее потрясение — это бодрящий кавер на песню Бобби Ди «It's All Over Now, Baby Blue» от Watch Band. В типичном для CWB интерпретационном блаженстве никто и никогда не исполнял эту священную песню лучше. Ни Боб Дилан, ни Ван Моррисон. Никто. Группа из Сан-Хосе, Калифорния, чья репутация за десятилетия стремительно росла, Chocolate Watch Band теперь почитается как одно из семи чудес света гаражного рока. Классический состав, зажигательный вокал Дэйва Агилара и бас-гитары Марка Лумиса и Шона Толби, мощный бас Билла Флореса и безупречные барабаны Гэри Андриясевича – первые два альбома The Watch Band – это всё. Stones прокладывают себе путь к космической значимости, разбавляя это щепоткой психоделических трюков, которые заставят вас согнуться от восторга.

Отзывы о товаре Chocolate Watch Band - The Inner Mystique (0090771530714) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sundazed Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sundazed Music
Barcode
[0090771530714]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Chocolate Watch Band
Альбом (сингл)
The Inner Mystique
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Voyage Of The Trieste, In The Past, Inner Mystique, I'm Not Like Everybody Else, Medication, Let's Go, Let's Go, Let's Go, Baby Blue, I Ain't No Miracle Worker
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«The Inner Mystique», гипнотический второй альбом группы Chocolate Watch Band, продолжает ровно то, с чего вас бросил его священный предшественник: поиск идеальной пары на местном мероприятии Love-In. Когда непревзойденный вокалист Watch Band Дэйв Агилар хватает вас за лацканы и заявляет: «Я не все остальные», у вас нет выбора, кроме как поверить ему. Он не такой. А когда сессионный вокалист Дон Беннетт расхваливает достоинства «Medication», кто усомнится в его искренности? Особенно когда он разжигает огонь до точки кипения, где лекарства могут быть уже не столь важны. Но настоящее потрясение — это бодрящий кавер на песню Бобби Ди «It's All Over Now, Baby Blue» от Watch Band. В типичном для CWB интерпретационном блаженстве никто и никогда не исполнял эту священную песню лучше. Ни Боб Дилан, ни Ван Моррисон. Никто. Группа из Сан-Хосе, Калифорния, чья репутация за десятилетия стремительно росла, Chocolate Watch Band теперь почитается как одно из семи чудес света гаражного рока. Классический состав, зажигательный вокал Дэйва Агилара и бас-гитары Марка Лумиса и Шона Толби, мощный бас Билла Флореса и безупречные барабаны Гэри Андриясевича – первые два альбома The Watch Band – это всё. Stones прокладывают себе путь к космической значимости, разбавляя это щепоткой психоделических трюков, которые заставят вас согнуться от восторга.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chocolate Watch Band - The Inner Mystique (0090771530714) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5210 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...