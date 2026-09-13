OST (Game) - Destiny 2 (Various Artists) (0198029029611) виниловая пластинка
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Описание товара OST (Game) - Destiny 2 (Various Artists) (0198029029611) виниловая пластинка
В 2017 году Bungie выпустила Destiny 2, запустив новое поколение Стражей в захватывающее научно-фантастическое приключение, наполненное опасностью, героизмом и надеждой на будущее. Теперь впервые музыка этой легендарной игры доступна на виниле. Включающая оригинальную музыку из вступительной кампании игры Destiny 2, «The Red War», коллекция «Destiny 2 Original Soundtrack Volume 1» содержит 20 оригинальных композиций на двойном виниле. Гейтфолд содержит иллюстрации, изображающие три класса Стражей среди руин Красной битвы. Вы также получите коллекционную карточку с изображением антагониста Красной битвы Доминуса Гоула и командира Завалы из Авангарда Стражей, а также код для эксклюзивной внутриигровой эмблемы Destiny 2 «Drop the Needle».
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