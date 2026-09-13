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Backstreet Boys - Millennium 2.0 (0196588996610) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Backstreet Boys - Millennium 2.0 (0196588996610) виниловая пластинка

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Backstreet Boys - Millennium 2.0 (0196588996610) виниловая пластинка - фото 1
Backstreet Boys - Millennium 2.0 (0196588996610) виниловая пластинка - фото 2
Backstreet Boys - Millennium 2.0 (0196588996610) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Backstreet Boys
Альбом (сингл)
Millennium 2.0
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Backstreet Boys - Millennium 2.0 (0196588996610) виниловая пластинка - фото 1
  • Backstreet Boys - Millennium 2.0 (0196588996610) виниловая пластинка - фото 2
  • Backstreet Boys - Millennium 2.0 (0196588996610) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715474
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Характеристики

Бренд
Sony Music Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music Entertainment
Barcode
[0196588996610]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Backstreet Boys
Альбом (сингл)
Millennium 2.0
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Larger Than Life, I Want It That Way, Show Me the Meaning of Being Lonely, It's Gotta Be You, I Need You Tonight, Don't Want You Back, Don't Wanna Lose You Now, The One, Back to Your Heart, Spanish Eyes, No One Else Comes Close, The Perfect Fan, Hey, I’ll Be There For You, You Wrote The Book On Love, If You Knew What I Knew, My Heart Stays With You, I Want It That Way (Original Lyrics), The Perfect Fan (Demo), Larger Than Life (Live at the Conseco Fieldhouse - Indianapolis, Indiana), Don't Wanna
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Backstreet Boys - Millennium 2.0 (0196588996610) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Larger Than Life, I Want It That Way, Show Me the Meaning of Being Lonely, It's Gotta Be You, I Need You Tonight, Don't Want You Back, Don't Wanna Lose You Now, The One, Back to Your Heart, Spanish Eyes, No One Else Comes Close, The Perfect Fan, Hey, I’ll Be There For You, You Wrote The Book On Love, If You Knew What I Knew, My Heart Stays With You, I Want It That Way (Original Lyrics), The Perfect Fan (Demo), Larger Than Life (Live at the Conseco Fieldhouse - Indianapolis, Indiana), Don't Wanna Lose You Now (Live at the Conseco Fieldhouse – Indianapolis, Indiana), I Want It That Way (Live at the Conseco Fieldhouse – Indianapolis, Indiana), Don't Want You Back (Live at the Conseco Fieldhouse – Indianapolis, Indiana), The One (Live at the Conseco Fieldhouse – Indianapolis, Indiana), Show Me The Meaning of Being Lonely (Live at the Conseco Fieldhouse – Indianapolis, Indiana)

Отзывы о товаре Backstreet Boys - Millennium 2.0 (0196588996610) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony Music Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music Entertainment
Barcode
[0196588996610]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Backstreet Boys
Альбом (сингл)
Millennium 2.0
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Larger Than Life, I Want It That Way, Show Me the Meaning of Being Lonely, It's Gotta Be You, I Need You Tonight, Don't Want You Back, Don't Wanna Lose You Now, The One, Back to Your Heart, Spanish Eyes, No One Else Comes Close, The Perfect Fan, Hey, I’ll Be There For You, You Wrote The Book On Love, If You Knew What I Knew, My Heart Stays With You, I Want It That Way (Original Lyrics), The Perfect Fan (Demo), Larger Than Life (Live at the Conseco Fieldhouse - Indianapolis, Indiana), Don't Wanna
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Larger Than Life, I Want It That Way, Show Me the Meaning of Being Lonely, It's Gotta Be You, I Need You Tonight, Don't Want You Back, Don't Wanna Lose You Now, The One, Back to Your Heart, Spanish Eyes, No One Else Comes Close, The Perfect Fan, Hey, I’ll Be There For You, You Wrote The Book On Love, If You Knew What I Knew, My Heart Stays With You, I Want It That Way (Original Lyrics), The Perfect Fan (Demo), Larger Than Life (Live at the Conseco Fieldhouse - Indianapolis, Indiana), Don't Wanna Lose You Now (Live at the Conseco Fieldhouse – Indianapolis, Indiana), I Want It That Way (Live at the Conseco Fieldhouse – Indianapolis, Indiana), Don't Want You Back (Live at the Conseco Fieldhouse – Indianapolis, Indiana), The One (Live at the Conseco Fieldhouse – Indianapolis, Indiana), Show Me The Meaning of Being Lonely (Live at the Conseco Fieldhouse – Indianapolis, Indiana)
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