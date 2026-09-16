Atmosphere - Word? (0826257033017) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Atmosphere - Word? (0826257033017) виниловая пластинка
После своего последнего релиза «The Day Before Halloween » — концептуального альбома с искажённым звучанием, основанного на синтезаторном искажении, — Atmosphere возвращается с новым освежающим проектом под простым названием Word?. Возвращаясь к своему фирменному звучанию, альбом ещё больше подчёркивает неоспоримый талант продюсера Анта, поскольку проект склоняется к классической эстетике бум-бэпа, привнося уникальную энергию из мудрости, остроумия и подачи Слага. С самого начала Word? оказывается упражнением в совершенствовании и развитии их мастерства, поскольку он вторит более ранним работам. То есть, хотя их релизы стали более задумчиво-кинематографичными и всё больше затрагивают тему человеческой природы и смертности, Word? удаётся вновь привнести моменты лёгкости и беззаботности, подход, редко встречающийся на их альбомах в последнее время. От открывающего альбом трека « Fleetwood » с его острыми как бритва малыми барабанами и теплой мясистой басовой линией до резонансной мелодии « Clocked » в звучании есть сильные намеки на годы зарождения Atmosphere. Между тем, такие песни, как « Woes », « Strungy » и « Vanish », весело освещают повседневные трудности, но их скорее запомнят за то, что они заставляют слушателей кивать головами и подпевать. С Slug и Ant, направляющими курс, альбом играет как увеселительная поездка через спектр впечатлений и эмоций, с большим количеством специальных гостей, которые появляются и исчезают по пути, включая Evidence Muja Messiah Musab Nino Bless Nikki Jean Anwar HighSign BlackLiq Sa-Roc Haphduzn Lateef the Truthspeaker Aesop Rock и покойного MF Doom (RIP). В результате получился проект, который ощущается как нечто, пришедшее из той эпохи или, что, возможно, более уместно, из того образа мышления, который создал такие альбомы, как God Loves Ugly, Seven's Travels или популярную серию Sad Clown, и при этом звучит так же отточенно и доведено до совершенства, как и более поздние альбомы, такие как Mi Vida Local или Whenever. В конечном счёте, Word? сочетает в себе широту талантов Atmosphere с красотой их роста, при этом показывая, что они по-прежнему получают массу удовольствия от процесса и не против поделиться этим развлечением со слушателем.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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