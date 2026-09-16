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Atmosphere - Overcast! (0826257000842) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Atmosphere - Overcast! (0826257000842) виниловая пластинка

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Atmosphere - Overcast! (0826257000842) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Atmosphere
Альбом (сингл)
Overcast!
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Atmosphere - Overcast! (0826257000842) виниловая пластинка - фото 1
  • Atmosphere - Overcast! (0826257000842) виниловая пластинка - фото 2
  • Atmosphere - Overcast! (0826257000842) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715453
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Atmosphere - Overcast! (0826257000842) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhymesayers Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhymesayers Entertainment
Barcode
[0826257000842]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Atmosphere
Альбом (сингл)
Overcast!
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
1597, Brief Description, Current Status feat. Beyond, Complications, 4:30AM, Adjust feat. Beyond, Clay, @, Sound Is Vibration, Multiples, Scapegoat, Ode To The Modern Man (Lightning Blend), WND, Multiples (Reprise), Caved In, Cuando Limpia El Humo, The Outernet, Untitled Hidden Track
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Atmosphere - Overcast! (0826257000842) виниловая пластинка

Наконец, после долгих лет забвения в подвале, этот бурный дебютный альбом из 18 треков от лиричных мастеров слова Slug and Spawn наконец-то вышел и стремительно движется по всему миру к вашей местной андеграундной сцене, призывая всех обратить взоры на небо и проверить погоду. Включает классику андеграунда « Scapegoat » и два бонус-трека, один из которых — гимн трейлерных парков « Primer ». Продюсер: Ant. Overcast! ознаменовал начало легендарной карьеры, которая до сих пор не показывает признаков замедления. Хотя рифмовки и игра слов Слага и оригинального участника Спауна, возможно, намекали на некоторые влияния, их творческий подход к написанию песен и изобретательные концепции в сочетании с задумчивым и мелодичным продакшеном Анта, выделили этот альбом среди предшественников. Overcast! охватывает широкий спектр тем и настроений: от драматического повествования в « WND » до отрезвляющих размышлений в « Caved In » и до скрупулезного образного анализа и культурного анализа в « Clay ». Всё это объединено богатством остроумных шуток и метафор, которые вместе образуют сбалансированную и разнообразную коллекцию лирики. Конечно же, есть и вышеупомянутый « Scapegoat » с его прекрасным зловещим музыкальным фоном и безупречно написанной сатирической тирадой Слага, которая произвела фурор в андеграундной среде и сыграла значительную роль в том, чтобы открыть уши Среднему Западу. Несмотря на то, что полноформатный альбом Overcast! широко считается классикой андеграунда, он был выпущен на виниле ограниченным тиражом в честь 20-летия альбома в 2017 году. Теперь, переизданный и подготовленный к более широкому распространению, этот ремастеринговый шедевр может пополнить вашу коллекцию. Отпразднуйте наследие творческого самовыражения Atmosphere с альбомом, с которого всё началось!

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Характеристики
Бренд
Rhymesayers Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhymesayers Entertainment
Barcode
[0826257000842]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Atmosphere
Альбом (сингл)
Overcast!
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
1597, Brief Description, Current Status feat. Beyond, Complications, 4:30AM, Adjust feat. Beyond, Clay, @, Sound Is Vibration, Multiples, Scapegoat, Ode To The Modern Man (Lightning Blend), WND, Multiples (Reprise), Caved In, Cuando Limpia El Humo, The Outernet, Untitled Hidden Track
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Наконец, после долгих лет забвения в подвале, этот бурный дебютный альбом из 18 треков от лиричных мастеров слова Slug and Spawn наконец-то вышел и стремительно движется по всему миру к вашей местной андеграундной сцене, призывая всех обратить взоры на небо и проверить погоду. Включает классику андеграунда « Scapegoat » и два бонус-трека, один из которых — гимн трейлерных парков « Primer ». Продюсер: Ant. Overcast! ознаменовал начало легендарной карьеры, которая до сих пор не показывает признаков замедления. Хотя рифмовки и игра слов Слага и оригинального участника Спауна, возможно, намекали на некоторые влияния, их творческий подход к написанию песен и изобретательные концепции в сочетании с задумчивым и мелодичным продакшеном Анта, выделили этот альбом среди предшественников. Overcast! охватывает широкий спектр тем и настроений: от драматического повествования в « WND » до отрезвляющих размышлений в « Caved In » и до скрупулезного образного анализа и культурного анализа в « Clay ». Всё это объединено богатством остроумных шуток и метафор, которые вместе образуют сбалансированную и разнообразную коллекцию лирики. Конечно же, есть и вышеупомянутый « Scapegoat » с его прекрасным зловещим музыкальным фоном и безупречно написанной сатирической тирадой Слага, которая произвела фурор в андеграундной среде и сыграла значительную роль в том, чтобы открыть уши Среднему Западу. Несмотря на то, что полноформатный альбом Overcast! широко считается классикой андеграунда, он был выпущен на виниле ограниченным тиражом в честь 20-летия альбома в 2017 году. Теперь, переизданный и подготовленный к более широкому распространению, этот ремастеринговый шедевр может пополнить вашу коллекцию. Отпразднуйте наследие творческого самовыражения Atmosphere с альбомом, с которого всё началось!
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Доставка
Отзывы


Atmosphere - Overcast! (0826257000842) виниловая пластинка - стоимость товара 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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