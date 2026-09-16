Atmosphere - Overcast! (0826257000842) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Atmosphere - Overcast! (0826257000842) виниловая пластинка
Наконец, после долгих лет забвения в подвале, этот бурный дебютный альбом из 18 треков от лиричных мастеров слова Slug and Spawn наконец-то вышел и стремительно движется по всему миру к вашей местной андеграундной сцене, призывая всех обратить взоры на небо и проверить погоду. Включает классику андеграунда « Scapegoat » и два бонус-трека, один из которых — гимн трейлерных парков « Primer ». Продюсер: Ant. Overcast! ознаменовал начало легендарной карьеры, которая до сих пор не показывает признаков замедления. Хотя рифмовки и игра слов Слага и оригинального участника Спауна, возможно, намекали на некоторые влияния, их творческий подход к написанию песен и изобретательные концепции в сочетании с задумчивым и мелодичным продакшеном Анта, выделили этот альбом среди предшественников. Overcast! охватывает широкий спектр тем и настроений: от драматического повествования в « WND » до отрезвляющих размышлений в « Caved In » и до скрупулезного образного анализа и культурного анализа в « Clay ». Всё это объединено богатством остроумных шуток и метафор, которые вместе образуют сбалансированную и разнообразную коллекцию лирики. Конечно же, есть и вышеупомянутый « Scapegoat » с его прекрасным зловещим музыкальным фоном и безупречно написанной сатирической тирадой Слага, которая произвела фурор в андеграундной среде и сыграла значительную роль в том, чтобы открыть уши Среднему Западу. Несмотря на то, что полноформатный альбом Overcast! широко считается классикой андеграунда, он был выпущен на виниле ограниченным тиражом в честь 20-летия альбома в 2017 году. Теперь, переизданный и подготовленный к более широкому распространению, этот ремастеринговый шедевр может пополнить вашу коллекцию. Отпразднуйте наследие творческого самовыражения Atmosphere с альбомом, с которого всё началось!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитPaul McCartney - McCartney II (0602557567571) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитDepeche Mode - Speak & Spell (0889853299911) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитBritney Spears - Britney (coloured) (0196587791414) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитKylie Minogue - Impossible Princess (Violet Marbled) (4050538816...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитАлексей Рыбников - Юнона и Авось (полная версия) (4640004135382)...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитАрия - Армагеддон (4680068802998) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитАрия - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая ...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитАрия - Крещение Огнем. Перезагрузка (2Lp) (4680068801991) винило...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитДмц - Черёмуха (White Vinyl) (4610297806764) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитГудтаймс - Пиковый Кайф (4610297808805) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитЛяпис Трубецкой - Золотые Яйца (Red Vinyl) (4610297808973R) вини...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитDrezden - Эдельвейс (Red Vinyl) (4630065135384R) виниловая пласт...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Atmosphere - Overcast! (0826257000842) виниловая пластинка