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Sol Invictus - Thrones (coloured) (0884388868168) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sol Invictus - Thrones (coloured) (0884388868168) виниловая пластинка

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Sol Invictus - Thrones (coloured) (0884388868168) виниловая пластинка - фото 1
Sol Invictus - Thrones (coloured) (0884388868168) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Sol Invictus
Альбом (сингл)
Thrones
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sol Invictus - Thrones (coloured) (0884388868168) виниловая пластинка - фото 1
  • Sol Invictus - Thrones (coloured) (0884388868168) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 
Начислим 198 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715418
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Sol Invictus - Thrones (coloured) (0884388868168) виниловая пластинка
5 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Prophecy Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Prophecy
Barcode
[0884388868168]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Sol Invictus
Альбом (сингл)
Thrones
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Gods, And Say, Gonesville, Thrones, Then He Killed Her, In God We Trust, Driftwood Thrones, The Thrill Is Gone, No Gods, In The Blink Of A Star
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sol Invictus - Thrones (coloured) (0884388868168) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Gods, And Say, Gonesville, Thrones, Then He Killed Her, In God We Trust, Driftwood Thrones, The Thrill Is Gone, No Gods, In The Blink Of A Star

Отзывы о товаре Sol Invictus - Thrones (coloured) (0884388868168) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Prophecy Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Prophecy
Barcode
[0884388868168]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Sol Invictus
Альбом (сингл)
Thrones
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Gods, And Say, Gonesville, Thrones, Then He Killed Her, In God We Trust, Driftwood Thrones, The Thrill Is Gone, No Gods, In The Blink Of A Star
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Gods, And Say, Gonesville, Thrones, Then He Killed Her, In God We Trust, Driftwood Thrones, The Thrill Is Gone, No Gods, In The Blink Of A Star
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sol Invictus - Thrones (coloured) (0884388868168) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5680 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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