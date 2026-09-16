Dool - The Shape Of Fluidity (coloured) (0884388889101) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dool
Альбом (сингл)
The Shape Of Fluidity
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб.
В наличии
Код товара: 715414
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5 210 руб.
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Характеристики
Бренд
Prophecy Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Prophecy
Barcode
[0884388889101]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dool
Альбом (сингл)
The Shape Of Fluidity
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Venus In Flames, Self-Dissect, The Shape Of Fluidity, Currents, Evil In You, House Of A Thousand Dreams, Hermagorgon, Hymn For A Memory Lost, The Hand Of Creation
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Dool - The Shape Of Fluidity (coloured) (0884388889101) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Venus In Flames, Self-Dissect, The Shape Of Fluidity, Currents, Evil In You, House Of A Thousand Dreams, Hermagorgon, Hymn For A Memory Lost, The Hand Of Creation
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Prophecy Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Prophecy
Barcode
[0884388889101]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dool
Альбом (сингл)
The Shape Of Fluidity
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Venus In Flames, Self-Dissect, The Shape Of Fluidity, Currents, Evil In You, House Of A Thousand Dreams, Hermagorgon, Hymn For A Memory Lost, The Hand Of Creation
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Venus In Flames, Self-Dissect, The Shape Of Fluidity, Currents, Evil In You, House Of A Thousand Dreams, Hermagorgon, Hymn For A Memory Lost, The Hand Of Creation
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Dool - The Shape Of Fluidity (coloured) (0884388889101) виниловая пластинка - купить по цене 5210 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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