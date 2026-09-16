Misfits - Earth A.D. (0017046190213) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Misfits - Earth A.D. (0017046190213) виниловая пластинка
"Earth A.D./Wolfs Blood" — студийный альбом американской хоррор-панк группы The Misfits, выпущенный в 1983 году. Последний альбом с Гленном Данцигом, вокалистом и одним из основателей команды. Этот альбом заметно быстрее и тяжелее, чем предыдущие пластинки. По свидетельству Джерри Онли, альбом (без отправившегося отдыхать Данцига) был записан за 6 часов, с полуночи до утра, после совместного концерта с Black Flag!. The Misfits - легендарная американская панк-рок группа, образовавшаяся в 1977 году в Лоди, штат Нью-Джерси. Первоначальный ее состав формировался из Глена Данцига на вокале и клавишных, Джерри Онли на бас-гитаре и Мэнни Мартинеса на ударных. Они считаются одной из групп-пионеров поджанра хоррор-панк, известной своим мрачным и агрессивным звучанием. Misfits выпустили свой дебютный сингл "Cough/Cool" в 1977 году, а затем в течение следующих лет выходили еще несколько релизов, включая классические альбомы "Walk Among Us" (1982) и "Earth A.D./Wolfs Blood" (1983). За годы своего существования группа претерпела множество изменений в составе: в 1983 году Данциг покинул группу, а место вокалиста занял Онли. Несмотря на свою бурную историю, Misfits остались очень влиятельной и уважаемой группой в панк-рок сообществе. Их культовые образы, включая логотип "Fiend Skull" и тексты, вдохновленные фильмами ужасов, стали синонимами жанра. Они продолжают гастролировать и выпускать новую музыку, их последний альбом "The Devil's Rain" вышел в 2011 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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