Sun Ra - Standards (0711574884711) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Sun Ra - Standards (0711574884711) виниловая пластинка
"Sun Ra" выдающийся, необычный и порой противоречивый пианист, часто описывается как человек с «на любителя», обладающий обширным и разнообразным репертуаром. Этот релиз — хорошее начало для неискушённых или пренебрежительных слушателей. Альбом демонстрирует глубокую приверженность Ра к джазовым традициям, представляя уникальные интерпретации таких стандартов, как «Time After Time», «Easy to Love» и «But Not for Me». Процесс записи, что необычно для Сан Ра, проходил в неформальной обстановке; «Can This Be Love?» был записан в его чикагской квартире в 1955 году; ему аккомпанирует только великолепный Уилбур Уэр на басу. Остальные пять треков, в записи которых, помимо прочих, принял участие давний соратник Ра Джон Гилмор на тенор-саксофоне, были записаны на репетиционной базе Choreographer's Workshop в 1962 и 1963 годах. Мастеринг альбома для винила выполнил Дэйв Гарднер в компании Infrasonic Mastering, а выпуск на виниле цвета металлик выполнила компания Pallas Group в Германии.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion, Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion, Limited Edition
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