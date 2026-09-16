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Sun Ra - Standards (0711574884711) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sun Ra - Standards (0711574884711) виниловая пластинка

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Sun Ra - Standards (0711574884711) виниловая пластинка - фото 2
Sun Ra - Standards (0711574884711) виниловая пластинка - фото 3
Sun Ra - Standards (0711574884711) виниловая пластинка - фото 4
Sun Ra - Standards (0711574884711) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Sun Ra
Альбом (сингл)
Standards
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sun Ra - Standards (0711574884711) виниловая пластинка - фото 1
  • Sun Ra - Standards (0711574884711) виниловая пластинка - фото 2
  • Sun Ra - Standards (0711574884711) виниловая пластинка - фото 3
  • Sun Ra - Standards (0711574884711) виниловая пластинка - фото 4
  • Sun Ra - Standards (0711574884711) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715389
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Sun Ra - Standards (0711574884711) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574884711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Sun Ra
Альбом (сингл)
Standards
Жанр
Jazz
Трек-лист
Can This Be Love?, Sometimes I'm Happy, Time After Time, Easy To Love, Keep Your Sunny Side Up, But Not For Me
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sun Ra - Standards (0711574884711) виниловая пластинка

"Sun Ra" выдающийся, необычный и порой противоречивый пианист, часто описывается как человек с «на любителя», обладающий обширным и разнообразным репертуаром. Этот релиз — хорошее начало для неискушённых или пренебрежительных слушателей. Альбом демонстрирует глубокую приверженность Ра к джазовым традициям, представляя уникальные интерпретации таких стандартов, как «Time After Time», «Easy to Love» и «But Not for Me». Процесс записи, что необычно для Сан Ра, проходил в неформальной обстановке; «Can This Be Love?» был записан в его чикагской квартире в 1955 году; ему аккомпанирует только великолепный Уилбур Уэр на басу. Остальные пять треков, в записи которых, помимо прочих, принял участие давний соратник Ра Джон Гилмор на тенор-саксофоне, были записаны на репетиционной базе Choreographer's Workshop в 1962 и 1963 годах. Мастеринг альбома для винила выполнил Дэйв Гарднер в компании Infrasonic Mastering, а выпуск на виниле цвета металлик выполнила компания Pallas Group в Германии.



Теги товара: Fusion, Limited Edition

Отзывы о товаре Sun Ra - Standards (0711574884711) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574884711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Sun Ra
Альбом (сингл)
Standards
Жанр
Jazz
Трек-лист
Can This Be Love?, Sometimes I'm Happy, Time After Time, Easy To Love, Keep Your Sunny Side Up, But Not For Me
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
"Sun Ra" выдающийся, необычный и порой противоречивый пианист, часто описывается как человек с «на любителя», обладающий обширным и разнообразным репертуаром. Этот релиз — хорошее начало для неискушённых или пренебрежительных слушателей. Альбом демонстрирует глубокую приверженность Ра к джазовым традициям, представляя уникальные интерпретации таких стандартов, как «Time After Time», «Easy to Love» и «But Not for Me». Процесс записи, что необычно для Сан Ра, проходил в неформальной обстановке; «Can This Be Love?» был записан в его чикагской квартире в 1955 году; ему аккомпанирует только великолепный Уилбур Уэр на басу. Остальные пять треков, в записи которых, помимо прочих, принял участие давний соратник Ра Джон Гилмор на тенор-саксофоне, были записаны на репетиционной базе Choreographer's Workshop в 1962 и 1963 годах. Мастеринг альбома для винила выполнил Дэйв Гарднер в компании Infrasonic Mastering, а выпуск на виниле цвета металлик выполнила компания Pallas Group в Германии.


Теги товара: Fusion, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sun Ra - Standards (0711574884711) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5210 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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